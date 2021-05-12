Оружие массового окружения: НАТО расширяет сеть биолабораторий у границ России

В Совбезе заявили о биологической угрозе НАТО странам-соседям России
США и страны НАТО расширяют сеть биолабораторий вокруг России, заявил первый замсекретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов. По его словам, выращенные в этих центрах смертельно опасные микроорганизмы могут случайно оказаться в окружающей среде и привести к массовому поражению населения как России, так и близлежащих государств. Речь, разумеется, про Украину - там более десятка действующих биолабораторий.
Военные Соединенных Штатов и НАТО активизировали биологические исследования в лабораториях возле границ России. Об этом со ссылкой на первого заместителя секретаря Совбеза РФ Юрия Аверьянова сообщает «РИА Новости».
По словам Аверьянова, Вашингтон разрабатывает для каждой из окружающих Россию стран «индивидуальные планы» - исходя из «потребностей национальных биопрограмм». При этом Штаты жестко навязывают другим странам свои планы, заявляя об их «миролюбивом» характере, добавил он. Однако эти программы - в первую очередь военные, направленные на создание биооружия, считают в СБ.
Замсекретаря привел в качестве примера такой «грязной игры» утвержденную в 2002 году лидерами G8 инициативу «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения». При этом, хотя в инициативу входило 27 стран, она была сконцентрирована на разоружении России, заявил он.
В апреле в интервью «Коммерсанту» секретарь Совбеза Николай Патрушев также заявил, что возле российских границ могут действовать военные биолаборатории НАТО. «В мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению - в основном у российских и китайских границ», - отметил он.
Он подчеркнул, что «есть веские основания» полагать, что американцы разрабатывают там биологическое оружие. В это же время Россия намерена заключать договора о сотрудничестве в сфере биологической безопасности с другими постсоветскими республиками, отметил глава Совбеза.
Созданные в биолабораториях НАТО боевые микробы могут в будущем вызывать искусственно спровоцированные эпидемии, отмечала ранее пресс-служба Совбеза.
«События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами», - говорилось в сообщении органа. На этом фоне необходимо разработать дополнительные меры антитеррористического характера - чтобы бороться с биологическим терроризмом, отметили в СБ РФ.
О биологических лабораториях США говорили и в Китае. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти США обязаны предоставить международному сообществу информацию о тех опытах, которые осуществляются в своих военных лабораториях.
«Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности. Возьмите для примера Украину.
США создали 16 биологических лабораторий только на Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются [неизвестно]», - добавил Лицзянь.
США - единственное государство, которое до сих пор блокирует создание механизма верификации в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года, подчеркнул китайский чиновник.
Взаимодействие США и Украины в сфере биолабораторий началось фактически с 90-х годов прошлого века, с создания межправительственного Украинского научно-технологического центра (УНТЦ/STCU). В 2005 году стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. На исследования выделялись из бюджета США миллионы долларов. При этом количество американских биолабораторий на украинской территории точно неизвестно. Официально упоминается о наличии 15 объектов, получающих поддержку Пентагона. СБУ наличие этих лабораторий отрицает.
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Иван Жуковский