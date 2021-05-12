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ЦАМТО

ВВС Шри-Ланки получат 4 новых вертолета Ми-171 для миссий ООН в Африке

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Вертолет Ми-17 ВВС Шри-Ланки, март 2017 года
Вертолет Ми-17 ВВС Шри-Ланки, март 2017 года.
Источник изображения: Haleef Ismail

ЦАМТО, 11 мая. ВВС Шри-Ланки 4 мая опровергли утверждения местных СМИ о том, что покупка четырех вертолетов Ми-171 по кредитной линии, предоставленной Шри-Ланке правительством России, "принесет некую выгоду третьей стороне".

Оппозиционные политики и активисты социальных сетей также отмечали несвоевременность закупок военной техники в период пандемии COVID-19, сообщает издание Daily FT.

Отвечая на вопросы СМИ, официальный представитель ВВС Душан Виджесингхе подчеркнул, что "закупка вертолетов осуществляется на межгосударственной основе по предоставленной кредитной линии, переговоры о которой велись в течение нескольких лет. Предоставленная Россией целевая кредитная линия была ограничена закупкой военной техники для Вооруженных сил Шри-Ланки и не предусматривает приобретение предметов медицинского назначения. Новые вертолеты необходимы ВВС для замены отправленных в Африку машин в рамках миротворческих обязательств перед Организацией Объединенных Наций".

На вопрос о том, как Шри-Ланка погасит кредит за вертолеты Ми-171, Д.Виджесингхе ответил, что Россия предложила ссуду по низкой процентной ставке с долгосрочной структурой погашения. Он выразил уверенность в том, что страна сможет погасить кредит за счет доходов, полученных от миссий ООН.

ВВС Шри-Ланки ранее направили в Африку шесть вертолетов Ми-17 для выполнения миротворческих миссий ООН. Срок службы некоторых из них подходит к концу и вскоре потребуется их капитальный ремонт. Таким образом, Шри-Ланка должна выполнить взятые перед миссиями ООН обязательства, предоставив замену непригодных для полетов вертолетов в составе находящихся в Африке подразделений.

С 2014 года ВВС Шри-Ланки развернули вертолеты Ми-17 и войска для проведения миротворческих миссий в Южном Судане и Центральноафриканской Республике. С 2014 года по настоящее время миротворческие миссии в Африке принесли ланкийскому казначейству доход в размере 112 млн. долл.

Ранее, в 2019 году, агентство "РИА Новости" со ссылкой на начальника штаба ланкийских ВС адмирала Равиндра Чандрасири Уиджегунаратне сообщило о том, что власти Шри-Ланки рассматривают возможность приобретения российских вертолетов и стрелкового оружия.

"Нам нужны вертолеты, поскольку мы используем их в миссиях ООН. Российские вертолеты Ми-17 и Ми-24 известны своей высокой надежностью. Поэтому изучаем возможность купить эти машины в дополнение к имеющимся", – заявил начальник штаба ВС Шри-Ланки на полях форума "Армия-2019".

По словам адмирала, островное государство также заинтересовано в приобретении автоматов Калашникова и другого стрелкового оружия.

В то же время, он отметил, что ситуация в стране не позволит Шри-Ланке заключить крупный контракт без финансовой поддержки самого продавца – кредитной линии, субсидии или ссуды.

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