Шойгу сообщил о снижении случаев неуставных отношений в армии

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Неуставные отношения в Вооруженных силах России по итогам минувшего года стали фиксироваться на 15,5% реже, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.

"На 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, благодаря принимаемым мерам общее количество правонарушений в 2020-м снизилось на 7,4%, а их участников - на 6,3%.

"Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы", - заверил министр.