Военный эксперт: Россия компенсирует разведывательные возможности без ДОН

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко подчеркнул, что решение США нарушило баланс интересов и сделало участие в нем России бессмысленным.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), следует из базы данных нижней палаты парламента.
В апреле руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщал, что Россия завершит все процедуры, предшествующие полному выходу из ДОН, до конца мая.
В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что решение США по выходу из договора сделало бессмысленным участие в нем России.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу с 2002 года. Он стал одной из мер по укреплению доверия в военной сфере после окончания холодной войны. Государства-участники получили право совершать облеты территорий друг друга, используя аппаратуру, отвечающую определенным требованиям. Всего к договору присоединились 34 государства, но США вышли из него 22 ноября 2020 года. В середине января 2021 года Россия объявила о начале аналогичной процедуры.