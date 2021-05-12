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РИА Новости

Военный эксперт: Россия компенсирует разведывательные возможности без ДОН

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Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН, созданный для облета стран-участниц договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies)
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН, созданный для облета стран-участниц договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies).
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко подчеркнул, что решение США нарушило баланс интересов и сделало участие в нем России бессмысленным.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), следует из базы данных нижней палаты парламента.

В апреле руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщал, что Россия завершит все процедуры, предшествующие полному выходу из ДОН, до конца мая.

В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что решение США по выходу из договора сделало бессмысленным участие в нем России.

"Договор по открытому небу был крайне важен, он играл стабилизирующую роль для международной военно-политической ситуации. Но, к сожалению, политика Вашингтона, который руководствуется узкоэгоистическими интересами, привела к тому, что этот договор утратил силу – он нежизнеспособен. И Россия лишь констатирует эту ситуацию. Исходя из интересов нашей страны, дальнейшее участие в этом договоре без участия США просто бессмысленно. Компенсация наших разведывательных возможностей будет осуществлена за счет использования средств спутниковой и радиоэлектронной разведки", – сказал Игорь Коротченко.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу с 2002 года. Он стал одной из мер по укреплению доверия в военной сфере после окончания холодной войны. Государства-участники получили право совершать облеты территорий друг друга, используя аппаратуру, отвечающую определенным требованиям. Всего к договору присоединились 34 государства, но США вышли из него 22 ноября 2020 года. В середине января 2021 года Россия объявила о начале аналогичной процедуры.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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