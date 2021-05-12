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Российская газета

Сверхлегкий пулемет FN Evolys представили в Бельгии

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Источник изображения: FN Herstal / YouTube

В Бельгии состоялась презентация нового семейства самых легких пулеметов в мире FN Evolys. Оружие разраюотали в двух версиях: под патрон 5,56×45 мм и 7,62×51 мм. Они весят 5,5 килограмма и 6,2 килограмма.

Для сравнения, израильский ручной пулемет Negev весит 7,4 килограмма, российский "Печенег" - 8,2 килограмма, немецкий MG3- 11,5 килограмма, американский M240 - 12,3 килограмма.

Добиться такого результата, как сообщает компания-производитель FN Herstal, удалось за счет применения новых технологий 3D-печати, а также новых материалов, в том числе полимеров. Ствольная коробка пулемета изготовлена из алюминиевого сплава.

FN Evolys - это пулемет с ленточным питанием, который использует газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и запиранием поворотом затвора.

Общая длина пулемета FN Evolys под "натовский патрон" составляет 950/850 миллиметров, а для версии калибром 7,62-мм 1025/925 миллиметров. Вместимость ленты составляет 100 или 200 патронов для 5,56×45 мм и 50 патронов для 7,62×51 мм. Темп стрельбы - около 750 выстрелов в минуту. Эффективная дальность поражения цели - 800 метров для пулемета под патрон 5,56×45 и 1000 метров для варианта под 7,62×51 мм.

Оружие снабжается оптическим прицелом и глушителем.



Николай Грищенко

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Страны
Бельгия
Германия
Израиль
Россия
США
Продукция
Печенег
Система поражения "Ратник"
Компании
FN Herstal
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