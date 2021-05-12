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Российская газета

Володин: Госдума оперативно рассмотрит денонсацию ДОН

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Источник изображения: rg.ru

Нельзя подвергать риску безопасность России - в связи с этим Госдума будет приоритетно рассматривать внесенный президентом РФ законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин. Между тем профильный комитет намерен предложить дату - 19 мая.

Володин, которого цитирует думский сайт, подчеркнул, что Россия всегда выступала и продолжает выступать за сохранение международных договоренностей на принципах доверия и взаимного уважения. "Но мы не можем подвергать риску национальную безопасность нашей страны, - уверен он. - Понимая это, мы в приоритетном порядке рассмотрим законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на Совете Государственной Думы".

США, нарушая взятые на себя обязательства по этому соглашению, последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности, продолжил Володин. При этом Вашингтон, по его словам, действует под надуманными предлогами и преследует свои конъюнктурные интересы.

Комитет Госдумы по международным делам 18 мая намерен обсудить внесенный президентом законопроект и предложить рассмотреть его на пленарном заседании 19 мая. Об этом журналистам во вторник сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Ситуация вокруг ДОН такова, что в безоговорочной поддержке парламентом предложения президента РФ о его денонсации сомневаться не приходится", - сказал он. Парламентарий объяснил, что все процедуры по выходу из договора по срокам должны быть завершены до конца мая и затягивать никто не собирается.

Глава комитета напомнил, что для России это станет вынужденным решением на фоне одностороннего выхода США из договора. Еще одним аргументом станет отсутствие юридических гарантий со стороны европейских партнеров о непредоставлении данных полетов миссий открытого неба над российской территорией американской стороне.

"Очень жаль, что по вине коллективного Запада разрушаются остатки доверия и транспарентности в таком важном вопросе, как безопасность", - резюмировал парламентарий, напомнив, что РФ о своей позиции не раз предупреждала.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга - для этого совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения. Однако США в прошлом году вышли из соглашения.


Татьяна Замахина

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США
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