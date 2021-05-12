Войти
Российская газета

Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" пройдет взрывные испытания

522
0
0
Источник изображения: Ridge Leoni/wikimedia.org

Авианосец "Джеральд Форд" ВМС США нынешним летом пройдет взрывные испытания. Они необходимы для подтверждения надежности всех корабельных систем и агрегатов.

По этому поводу в ВМС США заявили: не исключено, что корабль получит повреждения. Военные отмечают, что с последствиями взрывных испытаний справятся быстро, после чего авианосец вернется в строй, пишет издание Defense News.

Расширенные испытания на "Джеральде Форде" идут с октября 2019 года. Проверяют действие систем: палубных, навигации и управления полетами, вооружения. Тестировали также и зенитные комплексы RIM-116, Sea Sparrow, артиллерийские установки Phalanx. Для этого применяли дроны, имитирующие летящие ракеты, а также буксируемые беспилотники и роботизированные катера.

Взрывные работы осуществляются следующим образом. На разном расстоянии от корабля и на разной глубине устанавливают устройства, которые потом подрывают и изучают повреждения, полученные кораблем. Анализ проводят с помощью сотен датчиков, фиксирующих весь процесс. Испытания считаются успешными, если после взрыва корабль остается на плаву, а все его системы продолжают работать.

"Джеральд Форд" - головной авианосец проекта. 31 мая 2017 года введен в строй ВМС США. Водоизмещение - около 100 тысяч тонн. Длина - 337 метров, ширина - 38. Дальность плавания неограничена. Экипаж - 2,5-2,7 тысячи человек плюс авиагруппа 2480 человек и около 70 военнослужащих штаба. Несет 90 самолетов, вертолетов и беспилотников.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Phalanx CIWS
Проекты
Авианосец
БПЛА
Робот
Похожие новости
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
16.03.2016
Верфи царя Эрдогана
29.05.2013
Боевые роботы пугают экспертов
08.02.2012
Далеко не мирный «Хэйсэй 22»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 11:06
  • 1
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
  • 12.05 10:18
  • 2
«Альтиус-РУ»: модернизация продолжается
  • 12.05 09:55
  • 1
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 12.05 09:20
  • 2
Индустриализация двадцать первого века
  • 12.05 08:41
  • 117
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 12.05 08:01
  • 18
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 12.05 05:28
  • 20
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 12.05 04:46
  • 2
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 12.05 02:23
  • 2
Юрий Борисов: закупки новой планирующей авиабомбы "Дрель" начнутся в этом году
  • 12.05 01:53
  • 16
Гарант ядерной безопасности России
  • 11.05 20:53
  • 4
Техника Победы: что показали на парадах 9 мая в России
  • 11.05 19:26
  • 5
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 11.05 16:26
  • 6
«Чипокалипсис» вернулся: процессоры Intel и AMD бессильны перед новыми угрозами
  • 11.05 15:24
  • 3
«Посланник» из будущего
  • 11.05 13:28
  • 62
В США рассказали о «культовых» российских танках