Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" пройдет взрывные испытания

Авианосец "Джеральд Форд" ВМС США нынешним летом пройдет взрывные испытания. Они необходимы для подтверждения надежности всех корабельных систем и агрегатов.

По этому поводу в ВМС США заявили: не исключено, что корабль получит повреждения. Военные отмечают, что с последствиями взрывных испытаний справятся быстро, после чего авианосец вернется в строй, пишет издание Defense News.

Расширенные испытания на "Джеральде Форде" идут с октября 2019 года. Проверяют действие систем: палубных, навигации и управления полетами, вооружения. Тестировали также и зенитные комплексы RIM-116, Sea Sparrow, артиллерийские установки Phalanx. Для этого применяли дроны, имитирующие летящие ракеты, а также буксируемые беспилотники и роботизированные катера.

Взрывные работы осуществляются следующим образом. На разном расстоянии от корабля и на разной глубине устанавливают устройства, которые потом подрывают и изучают повреждения, полученные кораблем. Анализ проводят с помощью сотен датчиков, фиксирующих весь процесс. Испытания считаются успешными, если после взрыва корабль остается на плаву, а все его системы продолжают работать.

"Джеральд Форд" - головной авианосец проекта. 31 мая 2017 года введен в строй ВМС США. Водоизмещение - около 100 тысяч тонн. Длина - 337 метров, ширина - 38. Дальность плавания неограничена. Экипаж - 2,5-2,7 тысячи человек плюс авиагруппа 2480 человек и около 70 военнослужащих штаба. Несет 90 самолетов, вертолетов и беспилотников.

Светлана Цыганкова