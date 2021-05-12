Серия строящихся для ВМФ кораблей ПМО проекта 12700 будет иметь высокий уровень автоматизации

ЦАМТО, 11 мая. Серия строящихся для ВМФ кораблей противоминной обороны проекта 12700 будет иметь высокий уровень автоматизации, сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы надводного кораблестроения.

"Корабли проекта 12700 уже сегодня имеют один из самых высоких уровней автоматизации процессов управления и применения бортовых систем. Этот уровень будет повышаться по мере дальнейшего строительства кораблей противоминной обороны этого проекта. В этом вопросе Военно-морской флот активно взаимодействует с Объединенной судостроительной корпорацией и предприятиями, входящими в кооперацию, которая задействована в строительстве кораблей ПМО проекта 12700", – отметил Н.Евменов.

Ранее, 28 апреля, на Средне-Невском судостроительном заводе состоялась церемония спуска на воду шестого по счету корабля противоминной обороны (ПМО) "Петр Ильичев" проекта 12700.

В торжественном мероприятии приняли участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, председатель совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" Георгий Полтавченко, вице-президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Владимир Королев, генеральный директор АО "СНСЗ" Владимир Середохо, генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" Александр Шляхтенко, депутат Государственной Думы РФ Михаил Романов, а также работники и ветераны АО "СНСЗ". Право разбить традиционную бутылку шампанского о корпус корабля предоставили заслуженному сотруднику завода – начальнику отдела систем автоматизированного проектирования Александре Кирюшкиной.

В своем выступлении перед кораблестроителями Н.Евменов отметил, что "Средне-Невский судостроительный завод в полной мере освоил серийное строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700, которые отличаются превосходными характеристиками в своем классе и неоднократно доказали это, выполняя широкий спектр задач в составе Военно-морского флота".

"Главное командование ВМФ РФ рассматривает возможность заказа еще одной серии кораблей противоминной обороны проекта 12700. Кораблей много не бывает... Думаю, будем дополнительно заказывать серию данных королей. Они отвечают вызовам и угрозам на море", – сообщил Н.Евменов на церемонии спуска на воду корабля ПМО "Петр Ильичев" на "Средне-Невском судостроительном заводе".

"У кораблей этого проекта большой модернизационный потенциал. При создании проекта 12700 использовались самые передовые технологии, и аналогов у этих кораблей в мире нет. Андреевский флаг на "Петре Ильичеве" поднимут уже в этом году – раньше запланированных сроков", – цитирует Н.Евменова Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.