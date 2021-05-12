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РИА Новости

В Совфеде спрогнозировали скорейшее принятие закона о выходе из ДОН

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Совет Федерации РФ
На заседании Совета Федерации РФ.
Источник изображения: Владимир Федоренко / РИА Новости

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Закон о денонсации Договора по открытому небу будет принят парламентом, скорее всего, в ближайшее время, задержек не будет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Думаю, Дума сразу его примет, раз он внесён. Совет Федерации тоже медлить не будет, все может быть в ближайшее время", - заявил Джабаров.

Ближайшее заседание Совфеда состоится 19 мая.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.

МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что судьба Договора в нынешних условиях "повисла на волоске".

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Страны
Венгрия
Канада
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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