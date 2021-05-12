Войти
Российская газета

Новый китайский стреляющий нож показали на видео

560
0
0

В Китае публично продемонстрировали усовершенствованный стреляющий нож QSB-11 для разведчиков и спецназа. Оружие в действии показало национальное телевидение КНР в репортаже с тренировки спецподразделения.

Характеристики нового ножа не разглашаются. До сих пор НОАК использовала стреляющий нож QSB-91, принятый на вооружение в 1991 году. В его рукояти имеются четыре нарезных ствола под патрон 7,62х17 мм. Его эффективная дальность не более 10 метров, при этом останавливающее воздействие минимально.

Ударно-спусковой механизм позволяет произвести четыре выстрела без перезарядки. При взводе курка ударник поворачивается на 90 градусов, становясь против очередного патрона. Есть у ножа и примитивный прицел. Помимо слабого патрона, к недостаткам QSB-91 относятся стволы, открытые даже когда нож находится в ножнах. В процессе использования оружия как ножа они могут забиться землей и мусором, что отрицательно скажется на боевых свойствах.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Похожие новости
30.04.2019
Океан под угрозой? У "Посейдона" появился соперник из США
10.01.2018
Иностранные СМИ напоминают Европе и России: Китай делает активные попытки доминирования на мировом рынке подводных лодок
17.05.2016
"Наиболее перспективным будет развить самолет на основе Ил-114"
07.07.2014
Ядерная статистика чучхе
27.08.2012
Дилемма морского ракетостроения
08.04.2010
Отказ от ядерного оружия требует развития других вооружений - МИД РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 11:06
  • 1
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
  • 12.05 10:18
  • 2
«Альтиус-РУ»: модернизация продолжается
  • 12.05 09:55
  • 1
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 12.05 09:20
  • 2
Индустриализация двадцать первого века
  • 12.05 08:41
  • 117
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 12.05 08:01
  • 18
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 12.05 05:28
  • 20
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 12.05 04:46
  • 2
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 12.05 02:23
  • 2
Юрий Борисов: закупки новой планирующей авиабомбы "Дрель" начнутся в этом году
  • 12.05 01:53
  • 16
Гарант ядерной безопасности России
  • 11.05 20:53
  • 4
Техника Победы: что показали на парадах 9 мая в России
  • 11.05 19:26
  • 5
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 11.05 16:26
  • 6
«Чипокалипсис» вернулся: процессоры Intel и AMD бессильны перед новыми угрозами
  • 11.05 15:24
  • 3
«Посланник» из будущего
  • 11.05 13:28
  • 62
В США рассказали о «культовых» российских танках