"Торнадо-С" получит высокоточную управляемую ракету

Для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" создается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения.

- ГСН будет комбинированной: с телевизионным и тепловизионным каналами, - также для наведения на цель ракета сможет использовать полуактивную лазерную систему, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Он отметил, что это первый случай, когда боеприпас для РСЗО получит головку самонаведения. Ряд ракет для реактивных систем оснащены инерциально-спутниковой навигацией, но ГСН на них нет.

В ближайшее время начнутся стендовые испытания системы наведения новой ракеты. Согласно техзаданию, боеприпас должен с высокой точностью поражать важные малоразмерные и сильнозащищенные цели: командные пункты, узлы связи и другие долговременные постройки. Также изделие будет способно уничтожать малоконтрастные и ограниченно подвижные объекты вне зависимости от погодных условий и времени суток.

РСЗО "Торнадо" создано для замены советских реактивных систем "Град" и "Смерч". Новый комплекс выпускается в двух калибрах: 122-мм "Торнадо-Г" и 300-мм "Торнадо-С", имеет более совершенную систему управления и использует ряд новых боеприпасов. Например, "Торнадо-С" может стрелять беспилотником для разведки целей и корректировки огня.

Антон Валагин