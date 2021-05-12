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Российская газета

NI сравнил возможности ВМФ России и ВМС США в Черном море

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Источник изображения: Василий Батанов \ РИА Новости

The National Interest опасается, что российские подлодки станут угрозой для кораблей США в Черном море.

Журнал The National Interest опубликовал статью "Подводный флот России: растущая угроза?". Поводом для нее послужили высказывания американского адмирала в отставке Джеймса Ставридиса, заявившего, что российский флот представляет собой серьезную угрозу кораблям военно-морских сил США и стран НАТО в Черном море.

Обозреватель Крис Осборн отмечает, что если говорить о надводных кораблях двух стран, то здесь у Америки явное превосходство. В то же время большое количество корветов и патрульных кораблей позволяет ВМФ России не только поддерживать военно-морское присутствие, но и выполнять различные боевые и противолодочные задачи.

Однако есть еще один фактор, который нельзя игнорировать - размер и сложность подводного флота России. По данным Globalfirepower.com, Россия эксплуатирует до шестидесяти четырех подводных лодок, многие из которых известны своими непревзойденными характеристиками.

Передовые российские подлодки, конечно, очень затруднили бы возможность кораблей ВМС США свободно действовать в Черном море, - делает вывод автор.


Олег Корякин

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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
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