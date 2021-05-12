ВВС Чехии приняли первый новый самолет ВТА C-295MW

ЦАМТО, 11 мая. Командующий ВВС Чехии генерал-майор Петр Микуленка 7 мая на предприятии компании Airbus Defense and Space S.A. в Севилье (Испания) принял первый из двух заказанных самолетов ВТА C-295MW (б.н. 0481).

По информации командования ВС Чехии, прошедший переподготовку экипаж вылетит в Чехию на новом самолете 17 мая. Поставка второго самолета запланирована на конец июня 2021 года.

Новые C-295MW будут оснащены новейшими системами связи, навигации и управления, включая спутниковую систему связи и передачи данных. Самолеты будут поставлены в новой модификации с винглетами, которые улучшают аэродинамические характеристики C-295W, снижают расход топлива, увеличивают дальность и продолжительность полета.

Одновременно в Севилье реализуется проект модернизации четырех ранее поставленных C-295. В настоящее время на предприятии находится первый самолет. В конце следующего года все шесть C-295 ВВС Чехии будут иметь одинаковую конфигурацию бортового радиоэлектронного оборудования.

Как сообщал ЦАМТО, Airbus Defence and Space подписала с командованием ВВС Чехии контракт на поставку двух дополнительных самолетов ВТА C-295MW в декабре 2019 года. Соглашение также включало поставку запасных частей, наземного оборудования, подготовку личного состава. Стоимость продажи составила 1,94 млрд. чешских крон.

После выполнения соглашения парк C-295 чешских ВВС достигнет шести единиц. Одновременно был подписан контракт на проведение модернизации четырех ранее поставленных самолетов C-295.

В мае 2009 года МО Чехии подписало с чешской компанией Omnipol, которая согласно чешскому законодательству выступила посредником при закупке, соглашение стоимостью 3,95 млрд. крон (около 132 млн. евро), предусматривающее продажу первых 4 самолетов C-295M компании Airbus, поставка трех из которых была оплачена, а четвертый передан в обмен на пять избыточных УБС L-159. Самолеты были поставлены в течение 2010 года, однако из-за различных технических проблем их полноценная эксплуатация началась лишь в 2013 году. На текущий момент налет самолетов превышает 17000 часов.