Правительство одобрило денонсацию Договора по открытому небу

ЦАМТО, 11 мая. Правительство РФ одобрило денонсацию Договора по открытому небу. Соответствующий документ был опубликован 5 мая на интернет-портале правовой информации.

"Представить президенту России для внесения в Госдуму Федерального собрания <...> предложение о денонсации договора", – говорится в постановлении.

Как напоминает "РИА Новости", Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны": он позволял 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и операциях друг друга.

США запустили процедуру выхода из договора 22 мая 2020 года, она завершилась 22 ноября. В МИД России отметили, что после этого "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".

Москва объявила о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН 15 января этого года. В МИД подчеркнули, что этот шаг не означает собственно выхода из договора – это произойдет только с момента подачи уведомления депозитариям, Венгрии и Канаде.

Замглавы ведомства Сергей Рябков 6 апреля заявил "РИА Новости", что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по вопросу ДОН, а Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации договора. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, судьба соглашения в нынешних условиях "повисла на волоске".