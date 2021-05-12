В ВДВ ведется целенаправленная работа по развитию и совершенствованию полигонов

ЦАМТО, 11 мая. В 2021 году продолжатся работы по развитию и совершенствованию объектов учебно-материальной базы полигонов соединений, воинских частей и учреждений ВДВ.

Основные усилия будут сосредоточены на строительстве объектов новых полигонов Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения "Синяя Осока" и Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения "Коломенский", учебных объектов полигона "Головеньки" для дислоцированного в Московской области гвардейского соединения специального назначения ВДВ, а также совершенствование полигона ВДВ "Струги Красные".

Кроме того, ведется работа по увеличению возможностей полигонов соединений и воинских частей по проведению учений разного уровня, конкурсов по полевой выучке, занятий по боевой подготовке в составе батальонных тактических групп с учетом поступления на вооружение перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В 2021 году на полигонах войск основной упор будет сделан на оборудовании участков армейской тактической стрельбы, проведении тренировок по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и высокоскоростными целями, обустройстве директрис и танкодромов для занятий на поступающих перспективных образцах ВВСТ, а также на создании на всех полигонах ВДВ участков для совместной подготовки десантно-штурмовых и вертолетных подразделений.

В интересах совершенствования подготовки снайперских подразделений на полигонах оборудуются комплексные снайперские городки, позволяющие проводить занятия по огневой, тактической и тактико-специальной подготовке.

Плановая работа по совершенствованию учебно-материальной базы полигонов позволяет на высоком уровне проводить мероприятия боевой подготовки различного уровня, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.