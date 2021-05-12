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ЦАМТО

Подразделения охраны и разведки РВСН обучаются на тренажерах "Тайфун-М"

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Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М".
Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М". © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев.
Источник изображения: http://itar-tass.com/

ЦАМТО, 11 мая. В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поступает уникальный тренажер, предназначенный для обучения личного состава подразделений охраны и разведки.

В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Первый опытный образец тренажера, имитирующего боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М" был поставлен в межвидовой региональный учебный центр в г.Остров (Псковская обл.), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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Продукция
Тайфун-М
Проекты
Военные учения
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