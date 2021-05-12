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Машина дистанционного разминирования "Листва" будет представлена на форуме "Армия-2021"

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Машина дистанционного разминирования "Листва" Новосибирского ракетного соединения РВСН перед началом учений в Новосибирской области
Машина дистанционного разминирования "Листва" Новосибирского ракетного соединения РВСН перед началом учений в Новосибирской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 11 мая. Машина дистанционного разминирования "Листва" будет представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Машина дистанционного разминирования создавалась для повышения защищенности агрегатов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях, разминирования участков маршрутов движения колонн техники от дистанционных управляемых минных полей, радиоуправляемых мин и фугасов.

В войсковых условиях была проведена проверка боевой эффективности МДР "Листва" на уничтожение (обезвреживание) минно-взрывных устройств (инженерных боеприпасов), после чего первые машины были поставлены в перевооружаемые ракетные соединения.

Машина создавалась специально для РВСН и доказывает свою эффективность в ходе командно-штабных учений с ракетными соединениями.

Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 м в секторе 30 град.

До конца 2021 года в инженерные подразделения соединений РВСН планируется поставить более 200 ед. инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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