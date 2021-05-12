В НИИ Военной академии МТО состоялась отраслевая научно-практическая конференция

ЦАМТО, 11 мая. В НИИ академии МТО им. генерала армии А.В.Хрулева проведена отраслевая научно-практическая конференция на тему: "Актуальные проблемы строительства и развития автоматизированных систем управления материально-техническим обеспечением ВС РФ".

В работе конференции приняли участие представители Центральных органов военного управления МТО ВС РФ, должностные лица управления Западного военного округа, представители высших военных учебных заведений и научно-исследовательских организаций МО РФ, предприятий промышленности.

Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов применения средств АСУ МТО ВС РФ, а также выработка путей их решения.

Открыл конференцию начальник научно-исследовательского института академии кандидат военных наук, доцент полковник Антон Бычков. В своем приветственном слове начальник института поблагодарил присутствующих за положительный отклик к участию в конференции, довел цели и задачи совместной работы по тематике мероприятия.

После проведения пленарного заседания участники конференции осмотрели выставку образцов продукции промышленности.

Дополнительно в рамках конференции были проведены тематические круглые столы, в ходе которых участники пришли к согласованным решениям по отдельным вопросам проблематики, рассмотренной на конференции.

Итогом конференции стали предложения, проработанные совместно со всеми участниками и предоставленные в центральные органы военного управления для дальнейшей проработки и принятия решения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.