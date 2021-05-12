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РИА Новости

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Сингапур

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Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц"
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл с деловым заходом в Сингапур, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и морского буксира "Калар" прибыл в Республику Сингапур. Корабли ТОФ ошвартованы у причала военно-морской базы Чанги", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в период делового захода российские моряки планируют пополнить запасы воды и топлива.

Визит кораблей ТОФ продлится до 13 мая.

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Страны
Россия
Сингапуp
Продукция
Адмирал Трибуц
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