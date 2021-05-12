Алиев назвал опасными для Армении заявления о реванше в Карабахе

Баку. 11 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал опасными, в первую очередь для армянской стороны, реваншистские заявления, звучащие из Еревана.

"Те процессы, которые происходят в Армении, в том числе заявления различных политических сил о возможности вновь оккупировать часть азербайджанской международно признанной территории, заявления, попахивающие реваншизмом, конечно, очень опасны, и в первую очередь для армянской стороны", - сказал Алиев, принимая в понедельник в Баку главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Президент считает, что в Армении нарастают тенденции азербайджанофобии.

"Хотел бы выразить также свою позицию в связи с тем, что происходит в Армении, а именно с нарастающими тенденциями азербайджанофобии, которые, на мой взгляд, сегодня являются единственным фактором, которые объединяют и власть, и оппозицию в Армении. Антиазербайджанская истерия уже переходит все границы, причем совершенно безосновательно", - подчеркнул он.

"Поэтому мы очень рассчитываем и дальше во взаимодействии с Россией - нашим стратегическим партнером - активно вести работу по нормализации ситуации в регионе. С точки зрения военного аспекта мы можем считать ситуацию уже нормализованной, но с точки зрения политических, экономических, транспортных и иных аспектов будущего взаимодействия, конечно, предстоит очень много", - сказал президент.