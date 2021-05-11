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«Москва-Сити»: выгода приобретения жилплощади в новом районе

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Элитный деловой район «Москва-Сити» сегодня стал настоящим украшением столицы. Он представляет собой группу современных и необычных зданий, построенных по уникальным технологиям. В них размещается огромное количество офисов, но есть здесь и жилые апартаменты. Они славятся наличием невероятных видов, открывающихся из панорамных окон, и необычной планировкой.


Сегодня купить квартиру в Москва Сити можно посредством агентства недвижимости etagimsk.ru. Оно предлагает подбор идеального жилья в нужном районе Москвы.

Преимущества покупки квартиры в деловом центре «Москва-Сити»

Престижный бизнес-комплекс представляет собой идеальный вариант для жизни. Он может похвастаться следующими достоинствами:

  • большой выбор жилых квадратных метров – они представлены в виде апартаментов, многокомнатных и элитных помещений, а также двухуровневых квартир;
  • отличные панорамные виды – из окон открывается великолепный обзор на район и город;
  • удобные подземные парковки – места на них хватит как для жильцов, так и для гостей;
  • доступ к множеству транспортных развязок – они помогут быстро добраться в любой конец города;
  • обширная инфраструктура – в нее входят спа-салоны, культурно-развлекательные учреждения, спортивные клубы, парки, рестораны, кинотеатры и т.д.

Приобретением апартаментов в элитном районе часто занимаются инвесторы. Ведь подобная покупка является отличным вкладом в будущее. Квартиры в деловом центре постоянно растут в цене. Поэтому их можно будет выгодно продать через некоторое время новым покупателям.

Интересуются апартаментами в районе «Москва-Сити» и семьи с детьми. Ведь в деловом центре есть немало образовательных и дошкольных учреждений. Здесь есть международные детские сады и школы, обучение в которых проходит сразу на нескольких языках. Это возможно благодаря преподавателям и воспитателям из Великобритании и США, которые являются носителями языка. Неподалеку от бизнес-центра есть множество медицинских учреждений. Здесь есть как государственные, так и частные клиники, которые предоставляют помощь в круглосуточном режиме.

Стоимость жилых объектов на территории района «Москва-Сити» сильно варьируется. Ценообразование на квартиры зависит от многих факторов. В первую очередь на него влияет площадь апартаментов, их отделка и планировка, близость к определенным объектам инфраструктуры и т.д. Стоимость может зависеть и от того, на каком этаже располагается жилье. Чем он выше, тем дороже будет стоить квартира.

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