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Российская газета

Совбез РФ: США создают для стран индивидуальные программы работ по биооружию

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Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.
Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.
Источник изображения: Алексей Дружинин/РИА Новости

США и их союзники по НАТО в последние годы значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости.

По его словам, для каждой страны Вашингтон разрабатывает индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения. Аверьянов отметил, что эта деятельность реализуется через жесткое навязывание программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения" и двусторонних программ "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению - в основном у российских и китайских границ. Американцы уверяют, что это исследовательские центры, где они помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями, однако власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия о происходящем.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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