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Известия.ru

Военные США при выводе из Афганистана уничтожают часть оборудования

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Michal Krumphanzl/CTK

Американские военные в процессе вывода из Афганистана уничтожают оборудование, которое не будет вывезено в Соединенные Штаты или передано афганской армии. Об этом 10 мая сообщило агентство Associated Press.

В основном секретное оборудование, которое американцы не собирались оставлять в Афганистане, перенаправляется в США. Некоторые предметы, в том числе вертолеты, военные транспортные средства, боеприпасы и оружие, а также ряд баз будут переданы афганской армии.

Оборудование, которое невозможно отремонтировать или по каким-то другим причинам передать армии Афганистана или отправить в США, уничтожается, чтобы оно не попало в руки боевиков, действующих в стране. По заявлениям американских военных, до настоящего времени было уничтожено более 1,3 тыс. единиц оборудования.

8 мая сообщалось, что союзники Соединенных Штатов по НАТО настаивают на отсрочке вывода американских военных из Афганистана.

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби 3 мая заявил, что процесс вывода войск США с территории Афганистана будет проходить беспрепятственно. Так, представитель Пентагона за последнее время не отметил ничего, что могло бы повлиять на вывод войск или миссию США в стране.

О том, что Соединенные Штаты с 1 мая начнут вывод своего контингента из Афганистана, 14 апреля объявил президент США Джо Байден. При этом, как предполагалось ранее, к этой дате американские военные в полном составе должны были страну.

В апреле помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане в 2001 году целей, которые, как он добавил, заключались в расследовании нападения на США 11 сентября 2001 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ливан
США
Проекты
NATO
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