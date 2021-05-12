Запущенная хуситами ракета упала на территории Саудовской Аравии

Силы гражданской обороны Саудовской Аравии рассказали, что ракета, которую выпустили члены йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», упала на территории провинции Джизан на юге страны. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает агентство Reuters.

Жертв и пострадавших среди населения нет, отмечает агентство. Однако были повреждены один дом и стоящие неподалеку автомобили.

23 апреля аравийская коалиция перехватила два заминированных беспилотных летательных аппарата хуситов. Беспилотники были подняты в воздух с йеменской территории в направлении города Хамис-Мушайт на юго-западе в Саудовской Аравии.

Месяцем ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили восемь беспилотников со взрывчаткой, запущенных йеменскими мятежниками-хуситами. Целью атак были два университета в провинциях Наджран и Джизан, а также населенный пункт Хамис-Мушаит. О пострадавших в ходе инцидента не сообщалось.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которые достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.