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РИА Новости

Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"

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РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: © Фото : НПО "Сплав"

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Ведутся научно-исследовательские работы по созданию для российских 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" новой высокоточной управляемой ракеты. Впервые для боеприпасов РСЗО ракета получит комбинированную головку самонаведения (ГСН). Для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "в ближайшее время начнется этап стендовых испытаний ГСН для новой ракеты". Источник добавил, что "новый боеприпас должен обеспечить высокоточное поражение приоритетных малоразмерных и сильнозащищенных целей, таких как командные пункты противника, узлы связи и другие долговременные постройки объектов военно-промышленной инфраструктуры".

В том числе, сообщил источник, будет реализована возможность всепогодного и всесуточного уничтожения малоконтрастных и ограниченно подвижных целей.

На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в номенклатуре боеприпасов российских РСЗО есть управляемые ракеты с инерциально-спутниковой системой наведения. Однако эти боеприпасы не имеют головки самонаведения.

РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч". Системы "Торнадо" имеют более совершенную систему управления огнем и выпускаются в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.

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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Торнадо
Торнадо-Г
Торнадо-С
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