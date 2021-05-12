Армия Израиля начала волну ударов по военным целям в секторе Газа

Армия Израиля начала «волну ударов» в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы палестинских радикалов, сообщила 10 мая пресс-служба израильских военных.

Отмечается, что из сектора Газа по израильской территории было выпущено более 150 ракет. Десятки из них перехвачены системой ПВО «Железный купол».

«Армия обороны Израиля начала волну ударов по террористическим объектам в секторе Газа», — отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось о 20 погибших и 65 раненых в секторе Газа после авиаударов Израиля.

Удары были нанесены после того, как радикальная группировка ХАМАС выпустила несколько ракет по Израилю после истечения срока действия ультиматума, требующего от Израиля вывода военных и полицейских на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал правительство Израиля принять меры для урегулирования ситуации. Действия Израиля в Иерусалиме стали «террором», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне обеспокоенность в связи с резким обострением обстановки в Восточном Иерусалиме выразил МИД РФ. В ведомстве заявили о необходимости воздержаться от эскалации насилия.

Столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением Рамадана, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и продлится 30 дней.