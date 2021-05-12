Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире

Источник изображения: Фото: GREYWOLF Brigade

Несмотря на то, что выпуск американских танков "Абрамс" начался еще в 1980 году, они по-прежнему остаются одними из самых опасных противников. Дело в том, что эти боевые машины постоянно совершенствуются. Например, в публикации "Броня крепка и танки быстры… о перспективах создания в США новых боевых танков", размещенной в 5-ом номере журнала "Армейский сборник" за 2021 год, сообщается, что за 40 лет было проведено более 20 серьезных модернизаций.

Источник изображения: Фото: GREYWOLF Brigade

Например, отмечается, что у последних версий просто фантастическая защищенность лобовых проекций. Так, стойкость корпуса к кинетическим боеприпасам эквивалентна гомогенной броне толщиной 1000 мм, а к кумулятивным - уже 1600 мм.

В конструкции бронирования применен уникальный композит синдит с прочностью алмаза и вязкостью карбида вольфрама.

Источник изображения: Фото: GREYWOLF Brigade

Танки "Абрамс" хорошо зарекомендовали себя в общевойсковых боях и, вместе с тем, показали недостаточную эффективность при ведении боевых действий в условиях партизанской войны.

От себя добавим, что в последней версии M1A2 SEP v.3 (M1A2C) получат модернизированную систему управления огнем, новые подкалиберные (M829А4 АКЕ) и многоцелевые (ХМ1147 АMP) снаряды, доработанные средства связи, дистанционно-управляемую пулеметную установку, комплексы активной защиты и др.

Источник изображения: Фото: GREYWOLF Brigade

Это позволит "Абрамсу" быть вполне конкурентоспособным, и еще длительное время находиться на вооружении.

Дмитрий Лемешко