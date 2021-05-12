За семь «Борей»: новую подлодку проекта 955 направят в Арктику

Минобороны усилит Северный флот новейшей стратегической субмариной проекта 955 «Борей». Ведомство пересматривает планы по распределению кораблей, которые войдут в строй в ближайшее время. Ранее предполагалось, что большая часть ракетоносцев проектов «Борей» и «Борей-А» будут служить на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Однако уже в следующем году еще одна из вновь построенных тихоокеанских подводных лодок останется на Северном флоте. Решение связано с результатами недавних учений «Умка», которые прошли за Полярным кругом, — на них «Бореи» показали высокую эффективность.

Минобороны усилит Северный флот новейшей стратегической субмариной проекта 955 «Борей». Ведомство пересматривает планы по распределению кораблей, которые войдут в строй в ближайшее время. Ранее предполагалось, что большая часть ракетоносцев проектов «Борей» и «Борей-А» будут служить на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Однако уже в следующем году еще одна из вновь построенных тихоокеанских подводных лодок останется на Северном флоте. Решение связано с результатами недавних учений «Умка», которые прошли за Полярным кругом, — на них «Бореи» показали высокую эффективность.

Планы меняются

Вопрос перераспределения ракетоносцев проекта «Борей» сейчас прорабатывается, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Одна из строящихся для Тихоокеанского флота субмарин в итоге останется на Северном флоте (СФ). Кроме того, в Арктику могут направить еще один из ракетоносцев, уже принятых в состав ТОФ. В этом случае субмарина совершит межфлотской переход из Вилючинска на Камчатке на Кольский полуостров.

Сегодня четыре атомных подводных лодки (АПЛ) стратегического назначения служат только в Заполярье и на Тихом океане. На СФ они входят в состав 31-й, а на ТОФ — 25-й дивизий АПЛ. В настоящее время в каждом соединении по два «Борея». Ранее заявлялось, что до 2022 года на Тихом океане уже будет действовать сразу пять новейших ракетоносцев. Три вновь построенные субмарины должны были быть переданы 25-й дивизии. Но сейчас планы изменились.

По словам собеседников «Известий», решение о ротации «Бореев» было принято после учений «Умка», проведенных в марте. Одна из трех субмарин, участвовавших в уникальных маневрах, была К-549 «Князь Владимир». Это первая подводная лодка, построенная по обновленному проекту «Борей-А». В настоящее время она проходит службу в составе СФ.

Во время учений одновременно три АПЛ синхронно поднялись на поверхность в Арктике, проломив полутораметровый лед. Как докладывал президенту главком ВМФ адмирал Николай Евменов, подобное всплытие в ограниченном районе радиусом 300 м было произведено впервые в истории российского флота. Кроме того, в ходе маневров была выполнена практическая торпедная стрельба АПЛ из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность.

Головной корабль проекта 955 «Юрий Долгорукий» передали ВМФ в 2013 году. Пятый корабль серии — «Князь Олег» сейчас проходит испытания, шестой — «Генералиссимус Суворов» — готовится к спуску на воду. А вот седьмой «Борей» — «Император Александр III» — пока еще строится. Изначально для флота заказали восемь таких ракетоносцев, но в прошлом году был подписан контракт на постройку еще двух. В январе гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».

— Скорее всего, замена будет на один из двух, находящихся в высокой стадии готовности: либо «Князь Олег», либо «Генералиссимус Суворов», рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Один в этом году должен вступить в строй, другой — в следующем. Один из этих ракетоносцев и поставят в состав Северного флота вместо Тихоокеанского. Минобороны решило, что для государства на данный момент важнее усиление не на Дальнем Востоке, а на Севере. Такое часто бывало и раньше. Подлодка, допустим, предназначалась Тихоокеанскому флоту, потом переводилась и оставалась на Северном. Вообще, когда «Севмаш» строит лодку, ее первым делом включают в штат СФ, поскольку экипаж должен пройти полный курс боевой подготовки, что занимает не один год.

Подготовка экипажа — долгий процесс, команду начинают формировать за несколько лет до спуска лодки на воду. Как ранее рассказал в интервью «Известиям» командир 31-й дивизии контр-адмирал Степан Кельбас, именно это соединение принимало и осваивало первые «Бореи». После этого часть лодок они передали в состав Тихоокеанского флота.

— Офицерский состав смотрит, как лодка строится, проходит подготовку. Первый экипаж долго работает с субмариной, этот процесс занимает даже не один год, а примерно два-три. Потом АПЛ проходит испытания, включается в состав флота, но экипаж продолжает и дальше повышать свой уровень боевой подготовки, вплоть до проведения ракетной стрельбы, после чего обретает полную готовность. Всё это занимает длительное время. За такой период многое может измениться, в том числе военно-политическая обстановка в мире, — отметил Дмитрий Болтенков.

Не имеющие аналогов

Серия ракетоносцев четвертого поколения проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России до середины XXI века. Они несут на борту до 16 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет Р-30 «Булава». Дальность полета боеприпаса — более 9 тыс. км. Полным залпом «Борей-А» может уничтожить несколько десятков целей. Перехватить ракеты практически невозможно — они оснащены разделяющимися головными блоками мощностью по 150 кг каждый. В последние годы АПЛ строят по модернизированному проекту 955А «Борей-А». По сравнению с кораблями первой серии они имеют более хищную внешность. Ракетоносцы лишились так называемого горба — ракетной пусковой платформы, которая располагается сразу за рубкой. Также исчезли характерные выступы в носовой части крейсера, что сделало его обводы более обтекаемыми. Поменялся и профиль рубки — теперь надстройка не сужается ближе к палубе.

Ранее командование ВМФ отмечало, что модернизированные «Бореи» станут более маневренными и бесшумными при движении под водой. Кроме того, они получат усовершенствованные системы управления оружием. Наконец, новые обводы позволят лодкам лучше удерживаться на глубине.

В США атомные субмарины этого поколения типа «Колумбия» (USS Columbia) только разрабатываются и поступят на вооружение лишь через несколько лет.

Согласно программе перевооружения, подводные силы должны со временем полностью перейти на «Бореи». Сегодня еще остаются лодки проекта 667БДРМ «Дельфин», построенные более 30 лет назад, однако по мере поступления новых кораблей проекта 955 их выведут из строя.

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