Блинкен призвал стороны ближневосточного конфликта предпринять меры по деэскалации ситуации

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что сторонам конфликта на Ближнем Востоке, первым делом, нужно стабилизировать ситуацию.

"Всем сторонам нужно вести деэскалацию ситуации, сокращать напряженность, предпринимать практические шаги, чтобы все успокоилось", - приводят западные СМИ слова Блинкена перед встречей с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

При этом Блинкен назвал положительными шагами изменение маршрута парада в честь Дня Иерусалима и перенос решения суда о выселении палестинских семей.

Также Блинкен выразил обеспокоенность в связи с ракетными атаками из сектора Газа против Израиля, призвал немедленно прекратить обстрелы.

Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Затем из сектора Газа по Израилю были выпущены ракеты. В ХАМАС впоследствии утверждали, что был произведен запуск более 100 ракет.

В армии обороны Израиля подтвердили 45 ракетных пусков, причем семь из них были направлены в сторону Иерусалима, отмечают СМИ.