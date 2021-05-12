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Интерфакс-АВН

Израильские военные не исключают сухопутную операцию против ХАМАС

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Армия обороны Израиля
Армия обороны Израиля.
Источник изображения: Пресс-служба Армии обороны Израиля

Иерусалим. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Командование Армии обороны Израиля заявило, что рассматривает возможность проведения сухопутной операции против боевиков палестинского движения ХАМАС, сообщает Jerusalem Post.

Газета отмечает, что такое заявление прозвучало после того, как палестинцы, по утверждению израильской стороны, запустили более 150 ракет по Иерусалиму и югу Израиля.

"Армия обороны Израиля предупредила, что рассматривает все варианты ответа, включая сухопутную операцию", - пишет издание.

Обстрелы прошли во время празднования израильтянами Дня Иерусалима. Он провозглашён в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны.

В ответ на проведённые в понедельник обстрелы ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа, контролируемому ХАМАС. Израильская сторона заявляет о гибели восьми боевиков в результате этих операций.

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Израиль
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