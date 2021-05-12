Армия Израиля опровергла информацию о ракетном обстреле Тель-Авива

Израильские военные опровергли в понедельник, 10 мая, данные о нанесении группировкой «Исламский джихад» серии ракетных ударов по Тель-Авиву.

«Эта информация не соответствует действительности. Тель-Авив сегодня (10 мая. — Ред.) ракетному обстрелу не подвергался», — заявила представительница пресс-службы Армии обороны Израиля ТАСС.

Ранее в понедельник палестинская радиостанция Donia Al-Watan со ссылкой на представителя группировки бригад «Аль-Кудс», считающихся военизированным крылом «Исламского джихада», сообщила о серии ракетных ударов, нанесенных по Тель-Авиву. По данным представителя, эти удары стали «ответом на агрессивные действия Израиля в отношении палестинцев в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа».

В этот же день в ЦАХАЛ рассказали, что армия Израиля начала наносить удары по объектам радикального движения ХАМАС в ответ на пуск ракет из сектора Газа. Отмечается, что в сторону Израиля были выпущены десятки ракет, большинство из них приземлились на открытой местности или были перехвачены.

В результате ракетных ударов Израиля по сектору Газа погибли девять человек. Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетные обстрелы со стороны сектора Газа. На территорию Израиля прилетели четыре ракеты, а также воздушные шары со взрывчаткой.

Ракетные обстрелы происходят на фоне нагнетания напряженности в Восточном Иерусалиме, где на протяжении нескольких недель отмечаются столкновения полицейских с палестинцами.