Индустриализация двадцать первого века

Где лежат 200 триллионов рублей, необходимых для перехода страны на пятый технологический уклад

В статье «Госплан двадцать первого века» предлагалось впервые в мире создать централизованную автоматизированную систему планирования и управления экономикой с помощью цифровых программ и искусственного интеллекта, которая позволит России существенно увеличить рост экономики и осуществить технологический прорыв. Однако для ее создания необходимо осуществить переход от ныне действующей неэффективной либерально-монетаристской модели управления экономикой, созданной американцами в 90-е годы, к планово-рыночной модели с самоуправлением трудовых коллективов.

Сколько стоит дырка от бублика

Технологический прорыв означает создание высокотехнологичной (инновационной) экономики, базирующейся на пятом и шестом технологических укладах. Кто в России должен создавать отрасли производства, соответствующие этим укладам? Экс-председатель правительства Дмитрий Медведев считает, что смену старого оборудования на новое должны осуществлять собственники средств производства, и это вполне соответствует действующей либерально-монетаристской модели управления экономикой.

Собственники-олигархи прежде всего и должны были осуществить технологический прорыв. Вместо этого незаконно за рубеж c 1991 года было переправлено семь триллионов долларов, необходимых для организации этого прорыва. В России сложилась ситуация, при которой никто не заинтересован и не собирается осуществлять экономические новации: ни правительство, ни иностранные инвесторы, ни «эффективные менеджеры», которые охотно продают собственность (не всегда законно приватизированную) иностранцам. Купленные иностранцами акции приватизированной собственности уходят за рубеж, полученные за нее деньги «эффективные менеджеры» также переправляют за рубеж, а России остается, как говорится, дырка от бублика.

В результате доля иностранного капитала в экономике России составляет 75 процентов, а по существующим законам эта доля должна быть в пределах 20 процентов.

Иностранные компании не заинтересованы создавать в России отрасли производства, соответствующие пятому-шестому укладам, поскольку им не нужен конкурент на мировом рынке. Их интересуют торговые сети (у иностранных собственников 90%), оборудование для энергетики (95%), добывающие отрасли.

“ Купленные иностранцами акции приватизированной собственности уходят за рубеж, полученные за нее деньги «эффективные менеджеры» также переправляют за рубеж, а России остается, как говорится, дырка от бублика ”

В результате Россия окажется в катастрофическом положении: на Западе будет за несколько лет создано массовое производство, базирующееся на пятом-шестом технологических укладах, тогда как в России производство останется на третьем-четвертом. Нынешние попытки правительства России создавать современное производство при отсутствии в экономике рынка без коррупции и криминала обречены на провал. По существу Россия повторяет ошибки советского руководства, которые привели к развалу СССР. Такое положение полностью исключает возможность выполнения технологического прорыва, что грозит потерей государственного суверенитета. Россия окажется в положении американских индейцев, которые защищались пиками и стрелами от европейцев, вооруженных пушками и ружьями.

Двенадцать национальных проектов, которые исполняются правительством, в основном посвящены решению социальных и инфраструктурных проблем, поэтому при всей их необходимости и значимости выполнение данных проектов не решает такие задачи, как рост экономики и осуществление технологического прорыва. Чтобы изменить ситуацию, необходимо создать систему производственных проектов, на которых базируется инновационная экономика. Базовыми отраслями инновационной экономики с пятым технологическим укладом являются микроэлектроника, приборостроение, станкостроение и робототехника, создание новых материалов и программного обеспечения, а также электронная промышленность, вычислительная и оптоволоконная техника, телекоммуникации, информационные цифровые технологии. Построить производственную базу для инновационной экономики можно после создания планово-рыночной модели экономики с самоуправлением трудовых коллективов, об этом мы говорили в предыдущей статье. Появление производства на базе шестого уклада зависит от создания фундаментальных и прикладных исследований, проводимых научно-исследовательскими организациями (РАН, вузы и др.)

России нужны деньги для осуществления технологического прорыва, то есть для создания инновационной экономики. Для выхода на ступень, соответствующую пятому технологическому укладу, России требуется, по имеющимся оценкам, около 200 триллионов рублей. И их где-то нужно взять.

Источники инвестиций

Рассмотрим базовые источники инвестиций в стране до 2030 года.

1. Из опросов олигархов, проведенных замминистра финансов РФ Андреем Ивановым, следует, что те готовы передать в экономику страны 70 триллионов рублей, причем 30 триллионов – до 2024-го, то есть в среднем по шесть триллионов рублей в год. До 2030-го государство получит еще 40 триллионов рублей.

2. В настоящее время в фонде национального благосостояния содержится около семи триллионов рублей.

3. Переход к прогрессивной шкале налогообложения физических лиц вместо единого налога в 13 процентов позволит увеличить бюджет на четыре триллиона рублей. В развитых странах доходы бедных и богатых граждан облагаются налогом по разным ставкам: в Германии – от 14 до 45 процентов, во Франции – 0–41, в Японии – 5–40, в Китае – 5–45 процентов и т. д.

4. Введение монополии государства на алкоголь и табак увеличит бюджет более чем на три триллиона рублей.

5. Сейчас в РФ только 40 процентов нефтяной ренты используется государством, тогда как в СССР и в Норвегии этот показатель вдвое выше. Увеличение ренты вдвое дает стране дополнительно восемь триллионов рублей.

6. Золотовалютные резервы Центрального банка составили в 2020 году около 562 миллиардов долларов (41 триллион рублей). Часть этих валютных средств целесообразно потратить на приобретение за рубежом заводов по переработке сырьевых ресурсов (нефти, металлов, леса и др.) в готовые товары и торговать с другими странами конечным продуктом, а не сырьем, как это происходит в настоящее время.

7. Если экспорт и импорт будут функционировать без криминала, то возможно существенное увеличение бюджета государства. Так, за 2015 год согласно российской таможенной статистике было продано Германии 22 миллиона тонн нефти и получено за эту нефть 10,9 миллиарда долларов, а по немецкой статистике, Германия купила в России 54 миллиона тонн нефти за 27,1 миллиарда долларов, то есть в кассу Российского государства попало 10,9 миллиарда, а мимо ушло 16,2.

Если разделить 27,1 на 10,9, то получим 2,5. Этот коэффициент показывает, во сколько раз средства, официально попадающие в бюджет, меньше полной суммы выручки за нефть. В нефтеторговле РФ с США этот коэффициент равен 3,3, с Францией – 2,5, с Украиной – 1,8. Если коэффициент, равный 2,5, распространить на весь российский экспорт, равный в 2018 году 450 миллиардам долларов, то цифра увеличится на 650 миллиардов долларов. Это около 48 триллионов рублей.

8. Если те природные ресурсы (нефть, газ, металлы, лес, продукты сельского хозяйства и др.), которые Россия сейчас экспортирует в сыром виде за рубеж, перерабатывать в качественно готовые товары, то экспортные доходы возрастут по энергетическим товарам в десять раз, по переработке леса – в пять раз, а по сельскохозяйственным товарам – в три раза. В результате экспортные доходы России существенно увеличатся.

9. Одним из источников средств для инвестиций должна стать целевая эмиссия Центрального банка. Чтобы предотвратить рост инфляции, эмитированные деньги должны использоваться исключительно для роста производства в виде «промышленных» денег (специальные векселя), которые можно тратить только для создания производства.

Что касается таргетирования инфляции с помощью сокращения денежной массы в экономике, чем ЦБ занимается много лет, то такие меры препятствуют развитию производства, тормозят рост экономики и ведут к обнищанию и вымиранию населения. Метод борьбы с инфляцией, который применяет ЦБ, неэффективен, поскольку уровень инфляции зависит не только от количества денег в экономике, но и от ряда других факторов: уровня и структуры производства, системы ценообразования, объема и структуры доходов потребителей. Только комплексный системный подход позволит эффективно бороться с инфляцией.

ЦБ в течение многих лет не может создать механизм долгосрочного кредитования производства с низкими процентами, что является одним из основных тормозов развития экономики. Главная задача ЦБ – не только забота об устойчивости финансово-денежной системы, но и создание кредитно-денежного и валютного механизмов, способствующих развитию инновационного производства. ЦБ должен контролироваться Госдумой.

10. Коррупция и теневой бизнес ежегодно выводят из экономики страны около 30 триллионов рублей.

11. Необходима экономия затрат различных ресурсов как в производстве, так и при потреблении. Материалоемкость и энергоемкость российской продукции более чем в три раза выше, чем в развитых странах. Эту проблему можно решить в рамках инновационной экономики.

12. В России не используется около 40 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. По мнению специалистов, Россия может прокормить полмиллиарда человек, то есть существенно увеличить экспорт продовольствия, доход от экспорта которого может превосходить доход от нефти и газа.

13. Наибольшие потери понесла Россия в результате вывоза валютных средств за рубеж. С 1991 года незаконно вывезено семь триллионов долларов (около 500 триллионов рублей). Это более чем в два раза больше, чем нужно для технологичного прорыва. Вернуть эти деньги – обязанность государства, поскольку оно не предотвратило их незаконный вывод.

Во всех перечисленных источниках содержится не менее 800 триллионов рублей, что в четыре раза больше тех средств, которые необходимы для осуществления технологического прорыва.

То есть деньги для этого найти можно, но отсутствует планово-рыночная экономика. А существующая либерально-коррупционная модель для этого не годится. Для осуществления технологического прорыва будет полезно использовать опыт СССР при проведении индустриализации в период 1930–1940 годов. В это время страна решала ту же задачу, которую еще предстоит решить современной России. Тогда надо было создать производство на базе четвертого уклада. СССР купил за рубежом необходимые отрасли за хлеб и золото в бедной стране, где большинство населения голодало. Сейчас России надо купить нужные отрасли пятого уклада, во всяком случае те, которых нет в России, за счет накопленных средств и уже без снижения жизненного уровня населения. По мере ввода в строй новых производств экономика начнет расти высокими темпами так же, как и доходы населения, и авторитет России.

«Дорожная карта»

Алгоритм создания планово-рыночной экономики с самоуправлением трудовых коллективов и централизованной автоматизированной системой планирования и управления экономикой может выглядеть следующим образом.

Первый шаг. Составить пошаговый план перехода от действующей либерально-монетаристской экономики к планово-рыночной с самоуправлением трудовых коллективов. Наиболее грамотно это может сделать РАН, где сосредоточены эксперты разных специальностей.

Второй шаг. Принять проекты законов «О трудовых коллективах» и «О самоуправляемых народных предприятиях». Эти проекты законов составлялись обществом «Российские ученые социалистической ориентации». Они рассматривались в Госдуме и не были приняты.

Третий шаг. Создать централизованную автоматизированную систему планирования и управления всей экономикой. Руководство этой работой целесообразно поручить ЦЭМИ РАН, поскольку в этой организации есть опыт разработки аналогичной централизованной системы управления в СССР.

Четвертый шаг. Создать отечественный финансово-денежный механизм, независимый от мировой финансовой системы. Для этого использовать предложения, опубликованные академиком Сергеем Глазьевым.

Пятый шаг. Разработать программу создания производственной базы для высокотехнологичной экономики.

Шестой шаг. Разработать план мобилизации имеющихся в России средств для создания планово-рыночной экономики с самоуправлением трудовых коллективов и централизованной автоматизированной системой планирования и управления всей экономикой.

Леонид Орленко, профессор МГТУ им. Баумана

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (880) за 11 мая 2021 года