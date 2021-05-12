Отодвинутый «Рубеж»

Ракетный комплекс, вызвавший панику на Западе, не спешат ставить на вооружение

Ядерный щит Отечества, состоящий из известных всему миру ракетных комплексов РТ-2ПМ «Тополь» и РТ-2ПМ2 «Тополь-М», неуклонно устаревает как в моральном, так и в техническом плане, что требует от российского политического и военного руководства оперативных и максимально результативных действий по его укреплению. Одним из первых шагов в направлении повышения обороноспособности России стало принятие на вооружение стратегического ракетного комплекса мобильного и шахтного базирования РС-24 «Ярс», использующего твердотопливную МБР с разделяющейся головной частью. Следующим этапом, целью которого является укрепление достигнутых позиций и повышение обороноспособности Российской Федерации, должно было стать принятие на вооружение подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения РС-26 «Рубеж».

Этапы большого пути

Существующий сегодня ядерный паритет между главными мировыми соперниками на геополитической и военной аренах – Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией – вещь хрупкая и нуждающаяся в перманентной поддержке. Главным способом обеспечения его стабильности является постоянная боевая готовность и высокий боевой потенциал стратегических ядерных сил государства. Именно в качестве одной из составляющих этого процесса руководство Министерства обороны России стало рассматривать проект РС-26 «Рубеж».

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в рамках этого проекта было поручено АО «Корпорация «Московский институт теплотехники», прочно удерживающему пальму первенства в области создания отечественного ракетного вооружения для мобильных систем и шахтного базирования. Примечательно, что начиная с момента формирования технического задания на разработку конструкторы столкнулись с определенными осложнениями, вызванными необходимостью соблюдения условий Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 и Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Поставленная задача была решена в полном объеме в период с 2006 по 2009 год.

“ В процессе создания корпуса и силовых установок ракеты применена инновационная российская технология, получившая название цельномотаного плетения. Полимерные вещества с композитными вставками просто наматываются на трехмерный шаблон, имитируя тканое полотно ”

Появление РС-26 «Рубеж» вызвало в Пентагоне растерянность, граничащую с паникой. Новая межконтинентальная баллистическая ракета русских обладала характеристиками, параметры которых соответствовали действующим протоколам, а ее боевые возможности, обусловленные принципиально новым подходом к созданию ракетной силовой установки и системе управления, оставляли не у дел гордость Североатлантического альянса – американскую систему противоракетной обороны, размещенную в Европе.

Главным критерием, предъявляемым к возможностям нового ракетного комплекса, стала его способность доставлять к определенной цели не только единичные ядерные заряды, но и головные модули, сформированные из разделяющихся головных частей. Причем последние должны были обладать самостоятельными системами наведения и быть оснащены комплексом средств для гарантированного прорыва натовского противоракетного зонтика.

В 2011 году РС-26 «Рубеж» вышел на этап заводских испытаний, старт которых отметился неудачным пуском. Система ракетных двигателей подверглась «работе над ошибками», после чего на полигоне было совершено четыре учебно-боевых пуска. Заключительный запуск РС-26 состоялся в 2015 году, по итогам которого ракетный комплекс «Рубеж» (по классификации Североатлантического альянса SS-X-31) получил оценку «отлично».

Страсти по классу

Успешные пуски РС-26 реанимировали страхи представителей коллективного Запада, что в свою очередь вызвало обвинения в адрес Российской Федерации в нарушении положений Договора РСМД.

Отечественный производитель логично объявил МБР РС-26 «Рубеж» ракетой большой дальности, поскольку эффективный радиус ее боевого применения составляет порядка восьми тысяч километров.

Однако при уменьшении веса ракеты посредством снижения объема топлива появляется возможность ее использования на дальностях менее двух тысяч километров. Именно это свойство нового перспективного российского оружия вызвало приступ недовольства у «высокоответственных» в соблюдении международных правовых актов заокеанских товарищей. Разберемся подробнее, насколько обоснованы претензии натовских экспертов к России.

Фото: google.com

Рекордная дальность полета новой ракеты была достигнута в ходе второго по счету пуска – немногим более шести тысяч километров. В процессе остальных пусков показатель дальности укладывался в диапазон 2000–2500 километров. Несмотря на алогичность такой программы, она абсолютно оправданна, поскольку именно «короткий пуск» является наиболее сложным этапом испытаний ракеты.

Однако наблюдатели от Североатлантического альянса ожидаемо увидели то, что хотели. Непроизведенный пуск на максимально возможную дальность в сочетании с несколькими «короткими» пусками убедил зарубежных оппонентов в злом умысле Российской Федерации, стремящейся в нарушение ДРСМД выдать баллистическую ракету средней дальности за межконтинентальную. В связи с этим РС-26 «Рубеж» стала наряду с крылатыми ракетами Р-500 (9М728) и 9М729 «Новатор» постоянным фигурантом американских обвинений в адрес России в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Поражает отсутствие в этих обвинениях рационального зерна для Соединенных Штатов, заподозрить которые в обеспокоенности безопасностью Европы может только очень наивный человек. Объективно ракета, дальность полета которой делает невозможным ее достижение территории США, учитывается вашим потенциальным врагом как межконтинентальная, число которых, как известно, ограничивается рамками договора. То есть налицо лишение РФ некоторых позиций в плане паритета в области ракет-носителей. Однако принять спокойно такое, безусловно, выгодное для себя решение России Соединенным Штатам Америки не дает покоя зуд обвинений. Желание хоть в чем-то уязвить Российскую Федерацию сильнее разума, логики и порядочности.

Масла в огонь американских инсинуаций подливает понимание Пентагоном того факта, что РС-26 «Рубеж» практически неуязвим для измученной хвалебными песнопениями противоракетной обороны, существующей сегодня в США. Ее средства бессильны против самонаводящихся блоков, на которые разделяется головная часть перспективной российской ракеты, переходя на нисходящую ветвь траектории. Заслуживает внимания и оценка мировых военных экспертов, суть которой заключается в необходимости не менее пятидесяти противоракет для уничтожения одной МБР РС-26.

Этот и другие сохраняемые в секрете сдерживающие факторы и обеспечивают ядерную безопасность нашего государства. Ведь ни для США, ни для Североатлантического альянса не является новостью или неожиданностью прямой посыл российского руководства о неотвратимости ответного удара на любую провокацию с их стороны.

Что известно о конструкции?

Читатель, ожидающий гарантированно достоверных и полных сведений о конструктивных особенностях и принципиально новых технических решениях, использованных в процессе создания РС-26 «Рубеж», будет разочарован. Вся более или менее точная информация о тактико-технических характеристиках и результатах ее испытаний находится под строгим, даже строжайшим секретом. В открытых источниках присутствуют лишь сведения о нескольких основных моментах, на которых мы остановимся ниже. Тем не менее, рассматривая функциональные возможности, можно достоверно говорить о способностях комплекса «Рубеж» осуществлять пуски межконтинентальных баллистических ракет в любых метеорологических условиях, с любых позиций, в том числе в режиме действующих ограничений средств коммуникаций и связи.

Фото: google.com

Все то, что отличает «Рубеж» от ракетных комплексов-предшественников, скрыто внутри транспортно-пускового контейнера. Там находятся:

принципиально новые системы управления и наведения, позволяющие вывести МБР в точку сброса боевой части и обеспечить индивидуальное наведение боевых блоков на цель;

разделяющаяся головная часть, состоящая из четырех гиперзвуковых самонаводящихся боеголовок мощностью триста килотонн;

маршевые силовые установки, обеспечивающие преодоление без вреда для конструкционных элементов ракеты облака, образовавшегося вследствие ядерного взрыва.

Еще одной интересной характеристикой РС-26 «Рубеж» является стартовая масса межконтинентальной баллистической ракеты, составляющая всего 40–50 тонн. В процессе создания корпуса и силовых установок ракеты применена инновационная российская технология, получившая название цельномотаного плетения. Полимерные вещества с композитными вставками просто наматываются на трехмерный шаблон, имитируя тканое полотно. После пропитки специальным вяжущим веществом и полного затвердевания конструктивный элемент ракеты способен выдерживать температуру до 2000 градусов.

Главная ценность такой способности заключается в возможности существенного увеличения скорости начального движения МБР, в частности на начальном отрезке траектории ее полета. РС-26 летит по непредсказуемой траектории, которую способна хаотично изменять, равно, как и скорость полета. Ракета не ограничена в высоте занимаемого эшелона, много маневрирует и успешно создает эффективные помехи разнообразных спектров. Все это значительно затрудняет ее обнаружение даже новейшими радиолокационными системами. Твердое смесевое топливо отличается стабильностью процесса горения, что гарантирует достаточно высокую скорость полета.

Как видим, информация о технических и эксплуатационных характеристиках РС-26 «Рубеж» относится к категории общих сведений, да и те достаточно скудны. Тем не менее даже в строгом соблюдении режима секретности можно найти положительный психологический момент. Противнику выдается весьма ограниченный минимум данных и предоставляется безграничная возможность для фантазии – ведь понятно, насколько пугающей бывает неизвестность.

Итоги и перспективы

По высоте волны инсинуаций и возмущений со стороны представителей высших военных и политических кругов возглавляемых США стран – участниц Североатлантического альянса можно определить, насколько важным для национальной безопасности этих государств является перспектива получения Ракетными войсками стратегического назначения Российской Федерации комплексов РС-26 «Рубеж».

Главным итогом должна стать потеря военной и политической целесообразности системы противоракетной обороны, на разработку, организацию развертывания и содержание которой потрачены колоссальные денежные средства американских и европейских налогоплательщиков.

Очевидно, что коллективный Запад за несколько последних десятилетий отвык от подобных стрессов. Пессимистично настроенные в отношении достижений российского оборонпрома эксперты успокаиваются сами и успокаивают других, сравнивая по количественным и качественным показателям РС-26 «Рубеж» со стоящими на вооружении Пентагона МБР, например с единственной ракетой шахтного базирования LGM-30G Minuteman III. По их утверждению, незначительное преимущество в мощности боевого заряда и значительный перевес в количестве – панацея от российского «Рубежа». Стыдливо умалчивая при этом то, что принятие «Минитменов» на вооружение состоялось более чем полвека назад (в 1970 году), а последняя модернизация в рамках программы обновления маршевых двигателей, начатая в 2004-м, не закончена до сих пор.

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Да и непосредственное боевое применение – далеко не единственное средство воздействия. Демонстрации боевых возможностей РС-26 «Рубеж» вполне достаточно для инициации серьезного мыслительного процесса в головах вашингтонских ястребов и апологетов теории мирового господства США. Простой показ с оглашением некоторых технических характеристик может стать реальным сигналом для желающих нарушить существующий, но чрезвычайно хрупкий ядерный паритет.

Производителем нового перспективного ракетного комплекса ожидаемо было выбрано АО «Воткинский завод», являющееся дочерней структурой АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» и обладающее солидным опытом в создании различных типов отечественных межконтинентальных и тактических ракет.

Однако несмотря на самые многообещающие перспективы СР-26 «Рубеж», в процесс его дальнейшего создания вмешались причины, игнорировать которые правительство Российской Федерации оказалось не в состоянии. В марте 2018 года государственное информационное агентство ТАСС, сославшись на источник в российском оборонном ведомстве, опубликовало сообщение об исключении мобильного ракетного комплекса РС-26 «Рубеж» и боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» из Государственной программы вооружения, рассчитанной до 2027 года. Приоритет в вопросе реализации был отдан проекту «Авангард» как комплексу, имеющему ключевое значение в организации обороноспособности России, поскольку одновременное финансирование этих проектов не представлялось возможным.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (880) за 11 мая 2021 года