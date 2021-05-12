Умные счетчики от «Элпы»

Компания холдинга «Социум» расширяет присутствие на рынке гражданской продукции

АО «НИИ «Элпа» – ведущее предприятие России в области разработки и производства наукоемкой и весьма специфической продукции. Здесь выпускают пьезокерамические материалы и элементы, различные типы датчиков, актюаторов и пьезотрансформаторов, фильтров, резонаторов и генераторов на ПАВ-структурах.

Продукция зеленоградского предприятия, входящего в холдинг «Социум», востребована в различных отраслях отечественной экономики и прежде всего в оборонной сфере. Но из поля внимания здесь не упускают и другие возможности для расширения сферы своего влияния.

Для того чтобы сохранить потенциал развития, необходимо, не теряя устойчивых позиций на рынке военной продукции, увеличивать производство гражданской продукции. И здесь компании из Зеленограда есть что предложить рынку.

“ АО «НИИ «Элпа» тесно взаимодействует с управляющими компаниями сферы ЖКХ, руководителями муниципальных образований, городских администраций, для которых важно, чтобы на рынке появились современные приборы учета ”

Основная идея – формирование цифрового пространства в интересах эффективного управления ресурсами, отношениями и безопасностью на территории любого масштаба. Подход АО «НИИ «Элпа» прост – эффективно управлять можно только тем, что находится в поле зрения. Если в коммунальном хозяйстве военного городка, базы, производственного или научно-образовательного комплекса налицо убытки и аварии, то и управление осуществляется именно убытками и авариями. Если же рассматривать ЖКХ как систему инженерных, учетных, экономических процессов, то в этом случае ведется управление совокупной эффективностью коммунального хозяйства.

В АО «НИИ «Элпа» накопили огромный опыт в развертывании и эксплуатации системы управления ресурсами жилищно-коммунального хозяйства в реальной городской смешанной застройке. Например, система беспроводного сбора показаний приборов учета «3Е-Чебоксары» предназначена для обеспечения управления сетями и сооружениями жизнедеятельности на территориях муниципальных образований, производственных и научно-образовательных комплексов, водоканалов, энергоснабжающих компаний.

Объекты управления и контроля – многоквартирные дома, частный сектор, бюджетные учреждения, промышленные предприятия, коммерческая недвижимость, уличное хозяйство, инженерные сети и сооружения.

При этом на «Элпе» творчески подходят к решению задач не только инженерных, но и маркетинговых. В одном из интервью генеральный директор компании Сергей Феоктистов рассказал о системе кооперации для продвижения продукции. Проектировщики систем мониторинга зданий и сооружений не могли найти на рынке сейсмодатчики нужных технических характеристик. Зеленоградцы предложили свои разработки и даже переработали их под требования заказчика. В итоге на рынке появилась новая система мониторинга технического состояния зданий и сооружений.

Фото: elpapiezo.ru

С опорой на уникальные компетенции в АО «НИИ «Элпа» разработаны приборы получения первичных данных о ресурсах и состояниях сооружений – счетчики и датчики, обладающие уникальными характеристиками с точки зрения точности, устойчивости и защищенности от внешнего воздействия. В кооперации с партнерами созданы и испытаны системы передачи и накопления первичных данных – цифровой двойник живых процессов и критически важных параметров.

Чтобы выяснить предпочтительные потребительские характеристики системы, АО «НИИ «Элпа» тесно взаимодействует с управляющими компаниями сферы ЖКХ, руководителями муниципальных образований, городских администраций. Ведь для них крайне важно, чтобы на рынке появились современные приборы учета – приборы-эксперты, позволяющие отслеживать не только количественные, но и качественные показатели – температуру, давление и так далее. Ведь вопрос «За что я плачу?» прежде всего касается качества, а не количества поставленных ресурсов.

В минувшем апреле на площадке в городе Сочи проходил очередной форум муниципального сотрудничества, на котором присутствовали триста участников: главы муниципалитетов, руководители предприятий городского хозяйства и региональных органов власти. Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса страны представляли свои разработки в сфере ЖКХ. Генеральный директор АО «НИИ «Элпа» Сергей Феоктистов выступил с докладом о возможностях организации удаленного управления энергоресурсами в коммунальном хозяйстве на основе объективных данных по качественным и количественным параметрам.

Он рассказал о перспективах интеграции аппаратно-программного комплекса ЖКХ производства компании в информационные системы верхнего уровня (биллинговые, транспортные, облачные системы). Во время работы форума зеленоградское предприятие холдинга награждено почетным знаком «ОПК – ГОРОДУ».

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (880) за 11 мая 2021 года