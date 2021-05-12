Войти
Naked Science

SpaceX запустит лунную миссию, оплаченную криптовалютой Dogecoin

485
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Илон Маск объявил, что его компания SpaceX теперь будет принимать в качестве оплаты криптовалюту с открытым исходным кодом Dogecoin, названную так в честь популярного интернет-мема Doge — рыжей собаки породы сиба-ину.

Американская SpaceX, созданная знаменитым предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, в 2022 году отправит к Луне мини-спутник в рамках миссии DOGE-1 канадской компании Geometric Energy Corporation. Как расчетную единицу сделки выбрали Dogecoin — основанную на Litecoin криптовалюту, названную в честь интернет-мема Doge.

Этот цифровой токен появился в 2013 году и поначалу казался шуткой, но за последний год вырос на 21000 процентов: по данным трекера CoinGecko.com, общая рыночная стоимость Dogecoin превысила 70 миллиардов долларов. Весомую роль здесь сыграл, конечно, сам Маск, который повысил цену криптовалюты благодаря постам в твиттере и заявлениями о планах принимать ее в качестве оплаты за автомобили Tesla. Росту Dogecoin помогли и другие знаменитости, например миллиардер Марк Кьюбан, рэпер Снуп Догг и один из основателей группы Kiss Джин Симмонс. Фраза «на Луну», которой Маск сопроводил твит о сделке, часто используют для выражения надежды на то, что цена актива продолжит расти.


Однако есть опасения, что криптовалюта неустойчива и покупатели могут потерять все деньги. Накануне, когда Маск вел программу «Субботний вечер в прямом эфире», он сначала назвал Doge «неудержимым финансовым инструментом, который захватит мир», а затем сказал, что это «hustle» (можно перевести как «суматоха», «жульничество», «разводилово» и так далее). После этого актив упал в цене на треть.

Динамика роста Dogecoin

Что касается DOGE-1, то, согласно заявлению Geometric, это первая коммерческая лунная миссия в истории, полностью оплачиваемая с помощью Dogecoin (какова сумма контракта — неизвестно). Кубсат весом 40 килограммов запустят на борту ракеты SpaceX Falcon 9. «DOGE зарекомендовала себя как быстрая, надежная и криптографически безопасная цифровая валюта, которая работает, когда традиционные банки не могут. Она достаточно сложна, чтобы полностью профинансировать коммерческую миссию на Луну», — уточнили в частной канадской компании.

Как отметил, в свою очередь, вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинеро, новая миссия продемонстрирует возможность применять криптовалюту за пределами околоземной орбиты и станет основой для «межпланетной торговли».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Блокчейн
ИТ
Луна
Похожие новости
11.05.2021
SpaceX в 2022 году отправит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin
11.05.2021
SpaceX профинансирует запуск спутника на Луну криптовалютой Dogecoin
11.05.2021
SpaceX отправит к Луне оплаченный криптовалютой Dogecoin спутник
29.04.2021
Туристом на орбиту
24.04.2015
Роскосмос не вынес сверхтяжелую ракету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 11:06
  • 1
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
  • 12.05 10:18
  • 2
«Альтиус-РУ»: модернизация продолжается
  • 12.05 09:55
  • 1
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 12.05 09:20
  • 2
Индустриализация двадцать первого века
  • 12.05 08:41
  • 117
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 12.05 08:01
  • 18
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 12.05 05:28
  • 20
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 12.05 04:46
  • 2
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 12.05 02:23
  • 2
Юрий Борисов: закупки новой планирующей авиабомбы "Дрель" начнутся в этом году
  • 12.05 01:53
  • 16
Гарант ядерной безопасности России
  • 11.05 20:53
  • 4
Техника Победы: что показали на парадах 9 мая в России
  • 11.05 19:26
  • 5
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 11.05 16:26
  • 6
«Чипокалипсис» вернулся: процессоры Intel и AMD бессильны перед новыми угрозами
  • 11.05 15:24
  • 3
«Посланник» из будущего
  • 11.05 13:28
  • 62
В США рассказали о «культовых» российских танках