SpaceX запустит лунную миссию, оплаченную криптовалютой Dogecoin

Илон Маск объявил, что его компания SpaceX теперь будет принимать в качестве оплаты криптовалюту с открытым исходным кодом Dogecoin, названную так в честь популярного интернет-мема Doge — рыжей собаки породы сиба-ину.

Американская SpaceX, созданная знаменитым предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, в 2022 году отправит к Луне мини-спутник в рамках миссии DOGE-1 канадской компании Geometric Energy Corporation. Как расчетную единицу сделки выбрали Dogecoin — основанную на Litecoin криптовалюту, названную в честь интернет-мема Doge.

Этот цифровой токен появился в 2013 году и поначалу казался шуткой, но за последний год вырос на 21000 процентов: по данным трекера CoinGecko.com, общая рыночная стоимость Dogecoin превысила 70 миллиардов долларов. Весомую роль здесь сыграл, конечно, сам Маск, который повысил цену криптовалюты благодаря постам в твиттере и заявлениями о планах принимать ее в качестве оплаты за автомобили Tesla. Росту Dogecoin помогли и другие знаменитости, например миллиардер Марк Кьюбан, рэпер Снуп Догг и один из основателей группы Kiss Джин Симмонс. Фраза «на Луну», которой Маск сопроводил твит о сделке, часто используют для выражения надежды на то, что цена актива продолжит расти.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year – Mission paid for in Doge – 1st crypto in space – 1st meme in space To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW - Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

Однако есть опасения, что криптовалюта неустойчива и покупатели могут потерять все деньги. Накануне, когда Маск вел программу «Субботний вечер в прямом эфире», он сначала назвал Doge «неудержимым финансовым инструментом, который захватит мир», а затем сказал, что это «hustle» (можно перевести как «суматоха», «жульничество», «разводилово» и так далее). После этого актив упал в цене на треть.

Динамика роста Dogecoin

Что касается DOGE-1, то, согласно заявлению Geometric, это первая коммерческая лунная миссия в истории, полностью оплачиваемая с помощью Dogecoin (какова сумма контракта — неизвестно). Кубсат весом 40 килограммов запустят на борту ракеты SpaceX Falcon 9. «DOGE зарекомендовала себя как быстрая, надежная и криптографически безопасная цифровая валюта, которая работает, когда традиционные банки не могут. Она достаточно сложна, чтобы полностью профинансировать коммерческую миссию на Луну», — уточнили в частной канадской компании.

Как отметил, в свою очередь, вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинеро, новая миссия продемонстрирует возможность применять криптовалюту за пределами околоземной орбиты и станет основой для «межпланетной торговли».