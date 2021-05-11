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ТАСС

Военные Совместных сил НАТО высокой готовности пройдут через Болгарию на учения в Румынию

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Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. 12 ноября 2017
Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. 12 ноября 2017.
Источник изображения: © Фото : Public domain

В Минобороны Болгарии сообщили, что транзитно проходящие воинские подразделения будут эскортированы военной полицией

СОФИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Более 400 военнослужащих Совместных сил НАТО высокой готовности вместе с необходимой боевой и вспомогательной техникой в течение понедельника и вторника будут передислоцированы из Турции и Албании в Румынию через территорию Болгарии для участия в учениях Steadfast Defender - 21. Как сообщает Минобороны Болгарии, "транзитно проходящие воинские подразделения будут эскортированы военной полицией".

Североатлантический альянс проведет с 20 мая по 22 июня военные учения Steadfast Defender 21 с одновременным участием до 9 тыс. военных на южном фланге альянса - в Румынии, Венгрии, Болгарии и Португалии - с отработкой переброски подкреплений из США.

Маневры пройдут в три этапа: в первой, морской части в Атлантическом океане примут участие до 20 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и 5 тысяч военных. Во второй части - командно-штабных учениях в Венгрии - примут участие до 3 тысяч военных. Третья, полевая часть маневров пройдет в Румынии и Болгарии с участием 4 тысяч военных и 6 тыс. единиц техники. Всего на пике маневров в них одновременно будут принимать участие до 9 тысяч человек.

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