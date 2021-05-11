Более 140 тыс. граждан поддержали письмо военных к властям Франции

Французы оставляют подписи под анонимным письмом военнослужащих армии страны, поддержавших отставных генералов, предупредивших власти Франции об угрозе распада страны.

По состоянию на 14:30 по местному времени (15:30 мск) 10 мая обращение на сайте Valeurs actuelles подписали более 145 тыс. граждан.

Между тем в генштабе Франции выразили сомнение в существовании авторов обращения и правдоподобности самого письма.

«Нет уверенности насчет числа военных, подписавших письмо», — отметил телеканал BFM.TV.

В ведомстве напомнили об обязанности армии «сохранять сдержанность и нейтралитет».

Первое письмо в адрес властей Франции, подписанное 20 отставными офицерами, было опубликовано в Valeurs Actuelles в апреле. Авторы предупредили о том, что во Франции из-за деятельности радикальных исламистов фактически идет расовая война, которая может разрушить республику.

9 мая то же издание опубликовало анонимное письмо, в котором действующие французские военные поддержали обращение отставных генералов.

Начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что офицеры, написавшие или подписавшие письмо о гражданской войне и распаде страны, будут наказаны, так как обязаны соблюдать политический нейтралитет. Министр — делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше сочла обращение политизированным и направленным на нарушение порядка.