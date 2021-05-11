Войти
Военно-промышленный курьер

Завершено создание тренажёров для подготовки расчётов «Ярс»

353
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса «Ярс», сообщает министерство обороны РФ.

«Программное обеспечение и состав информации новейших тренажёров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины», - отмечено в сообщении.

Подчёркивается также, что новейшие тренажёрные системы обеспечивают не только подготовку дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач.

Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причём для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть, - отмечено в пресс-релизе.

Эти учебно-тренировочные средства широко используются при обучении ракетчиков как мобильной, так и стационарной группировки РВСН.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Тренажерные системы
Проекты
Военные учения
Похожие новости
25.12.2020
Современные учебно-тренировочные системы РВСН позволяют отрабатывать решение сложных тактических задач
27.11.2020
РВСН применяют самые современные тренажеры для подготовки дежурных смен мобильной и стационарной группировок
10.01.2020
Современные учебно-тренировочные системы РВСН позволяют отрабатывать решение сложных тактических задач
05.07.2017
За последние годы в РВСН проведено более 100 успешных испытаний тренажерных комплексов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 07:19
  • 113
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 11.05 06:23
  • 17
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 11.05 05:25
  • 12
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 11.05 05:16
  • 61
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 11.05 03:29
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил о разработке для ВС РФ новой техники радиоэлектронной борьбы
  • 10.05 21:37
  • 5
«Чипокалипсис» вернулся: процессоры Intel и AMD бессильны перед новыми угрозами
  • 10.05 19:07
  • 12
Нехватка 152-мм артиллерийских снарядов в вооруженных силах Украины
  • 10.05 18:47
  • 11
Гарант ядерной безопасности России
  • 10.05 15:48
  • 1
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 10.05 12:22
  • 2
США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине - Блинкен
  • 10.05 10:32
  • 2194
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 21:34
  • 25
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 09.05 04:43
  • 5
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 08.05 22:18
  • 2
Шойгу доложил Путину о ходе подготовки к параду Победы в Москве
  • 08.05 22:17
  • 3
Столп отечественной микроэлектроники сообщил о гигантском росте выручки по итогам 2020 года