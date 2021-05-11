Завершено создание тренажёров для подготовки расчётов «Ярс»

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса «Ярс», сообщает министерство обороны РФ.

«Программное обеспечение и состав информации новейших тренажёров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины», - отмечено в сообщении.

Подчёркивается также, что новейшие тренажёрные системы обеспечивают не только подготовку дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач.

Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причём для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть, - отмечено в пресс-релизе.

Эти учебно-тренировочные средства широко используются при обучении ракетчиков как мобильной, так и стационарной группировки РВСН.