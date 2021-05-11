СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина

Британские СМИ активно комментируют состоявшийся в Москве в честь Дня Победы военный парад и речь, с которой на нем выступил президент России Владимир Путин. Характерно, что материалы в центральных британских газетах достаточно спокойные без обычных русофобских настроений. А многие читатели парадом в Москве восхищены.

Британские СМИ активно комментируют состоявшийся в Москве в честь Дня Победы военный парад и речь, с которой на нем выступил президент России Владимир Путин. Характерно, что материалы в центральных британских газетах спокойные, и лишены обычных для них ярко выраженных русофобских настроений. Публикуются чрезвычайно яркие фотографии парада и состоявшегося в Москве вечером праздничного салюта.

Британские читатели сопроводили публикации массой интересных и острых комментариев. Они разные, но во многих сквозит уважение к подвигу советского народа в Великой отечественной войне и его вкладу в победу над фашизмом. Многие англичане отмечают сдержанность и уверенность, которую проявил в своей речи президент России.

Популярная британская газета The Times в красочном материале "Путин предупреждает Запад на праздничном параде в честь Дня Победы в Москве" пишет:

"Отдание почестей россиянам, погибшим во Второй мировой войне и остановившим фашизм, сопровождалось довольно убедительной демонстрацией боевой мощи сегодняшней армии России. В своей речи на параде президент Путин заявил, что Россия будет твердо отстаивать свои национальные интересы, чтобы обеспечить безопасность своего народа. Он предупредил о "жестком ответе" на попытки западных стран нарушить "красные линии"".

"На параде перед Путиным прошли 12 000 российских военнослужащих и 190 единиц военной техники, среди которой были межконтинентальные стратегические ракеты "Ярс", новая бронетехника и другие вооружения. Зрелищным стал пролет над Красной площадью, несмотря на плохую погоду, стратегических бомбардировщиков ТУ-160 в сопровождении истребителей СУ-35. В конце воздушного парада в воздух взмыли фронтовые бомбардировщики СУ-25, выпустившие цветные бело-красно-голубые дымы в цвета российского флага".

Британские читатели недоумевают: "А кто им ставит такую великолепную хореографию марша и мужчин, и женщин? Хореографы Большого театра?"

Комментарии читателей The Times

Brit in Europe

Россия сама по себе - это загадка. На самом деле в ней есть прекрасные обычные люди, удивительное культурное наследие, трагическая история, которая делает мышление россиян таким ярким! Мне кажется сущим позором то, что мы ссоримся с этой страной. Коммунизм вроде представлялся усовершенствованием того, что было в России раньше, но все же в конце концов потерпел катастрофу как в ней самой, так и в странах-бывших ее сателлитах в Европе. Это загадка, почему российский режим думает, что кто-то на Западе хочет вторгнуться в Россию. Ей следует больше беспокоиться о растущей угрозе со стороны своего большого восточного соседа. Самая большая страна в мире по площади, на восточной границе которой проживает 10% огромного населения восходящего экспансионистского Китая.

Cxg7

И другая сторона этой загадки: почему это Запад думает, что Россия собирается на него напасть и считает ее своим врагом номер один?!

Petulant child

Россия теперь полагается на то, что Китай закупит ее старые модернизированные самолеты советской эпохи, и тогда возникнет угроза появления нового носителя ядерного оружия. Давайте предложим каждому российскому ученому по 1 миллиону долларов в год и каждому офицеру выше полковника по миллиону долларов, чтобы они перебрались в Паттайю. Это должно прикончить Россию.

Cxg7

Мечты, мечты, где ваша сладость…

Joseph G

Возможно, у России не так много денег, но и Путин, и Си Цзиньпин остры, как бритвы, тогда, как большинство наших лидеров стоят всего в нескольких шагах от их памятных мавзолеев!

К тому же и Россия, и Китай создают своих блестящих инженеров, в то время, как мы занимаемся вопросами гендерной трансформации и другими идиотскими проблемами!

James Wheeldon

Вчера Путин восхвалял советский народ за "освобождение Европы от чумы нацизма". В общем, это правда: советские потери и достижения в войне были намного, намного больше, чем у западных союзников. Однако Путин лукавит, утверждая, что Россия находится под угрозой возрождения агрессии в нацистском стиле со стороны Запада. Проблемы-то как раз и создают его авторитарная диктатура и его отказ принять нормы цивилизованных отношений между странами.

David Steer

Та же старая скучная русофобия. Такие статьи показывают, что авторы понятия не имеют, что такое День Победы. Возможно, стоит подумать о том, что потеря 27 миллионов человек в войне действительно влияет на национальное мышление? А что касается всех антироссийских и антипутинских комментариев…. ну что же, продолжайте в том же духе. Это просто демонстрирует ваше невежество. Это те же старые скучные комментарии, публикуемые в этот день каждый год, потому что вы не можете согласиться с тем, что русские предпочитают вспоминать павших и напоминать всем, что они больше никогда не хотят так страдать.

Kevin Laughlin

Да, России приходится задумываться о своей обороне как стране, которая за последние годы столько потеряла в процессе постоянного расширения НАТО на Восток.

Peter Blair

А кто им ставит такую великолепную хореографию марша и мужчин, и женщин? Хореографы Большого театра?

Myles Nowall

Судя по фотографиям, автоматы Калашникова у них совсем не китайского производства!

Газета Daily Mail дает материал о праздновании 9 Мая в России под заголовком "Россия демонстрирует мощь своего (салютного) огня! Путин осуждает возврат "русофобии"". В произнесенной на параде президентом Путиным речи газета особенно выделяет те слова, в которых он пообещал защищать "национальные интересы России" и осудил попытки некоторых западных сил "вернуть в повестку дня русофобию".

Daily Mail пишет: "Российский лидер осудил то, что он назвал "попытками вновь поставить на вооружение многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности". Путин сказал, что "сегодня, как и раньше все циничнее звучат лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии". Он отверг попытки "переписывать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей".

Сообщая о прохождении на параде 12 000 российских военнослужащих, 190 единиц боевой техники и "зрелищном" пролете российских военных самолетов, большой упор Daily Mail делает на репортаж с "великолепного" праздничного салюта. Публикуются яркие фотографии видео с разных точек Москвы. Их можно посмотреть здесь.

Как пишет газета, по опросам ВЦИОМ, 69% россиян считают День Победы самым важным праздником в стране.

А британские комментаторы восклицают: "Как было бы здорово, если бы наши девушки из Эссекса и Ньюкасла в военной форме промаршировали так же красиво, как эти юные русские леди. Вот бы мы погордились ими!"

Комментарии читателей газеты Daily Mail

Bromure

Россия, подлинный герой Второй мировой войны!

Hunter7 - Laptop

Восток есть Восток, а Запад есть Запад! Русские демонстрируют свою гордость и патриотизм, а мы возимся со своим гендерным идиотизмом!

Michelle

Я не буду судить о русских и китайцах по тому, что делают или не делают их лидеры. Никто не хочет войны, и русские и китайцы видели, как за последние восемь лет свободы в их странах только росли, в то время как американцы у себя в США видели их спад. Никакие СМИ, социальные или мейнстримные, не убедят меня в обратном. Люди просто хотят жить, а не воевать, чтобы защищать какие-то невидимые линии, проведенные лидерами, которые их обманывают. Именно США - это та страна, которая должна вести себя подобающим образом…

Hannah

На самом деле, у Путина более высокий рейтинг одобрения в своей стране, чем у любого лидера, которого я видел в Западной Европе, - и по очень простой причине. Он принес стабильность и значительно улучшил условия жизни населения. Ситуация была невыносимой в 90-е годы - он решил эти проблемы и вернул России достоинство. Пока он будет это делать - он будет нравиться людям. День Победы - популярный национальный праздник с пикниками в парках, исполнением известных всем песен и приветствием весны. Во Второй мировой войне погибло около 25 миллионов россиян - больше, чем где-либо еще - и это честь им и другим, кто воевал. Если это заставляет русских праздновать - в чем проблема? Это день их памяти, но, в отличие от торжеств в Великобритании, он более оптимистичный и воодушевляющий. Я не русский, но я это испытал, и это весело и позитивно. Их праздник не о вражде, а о мире и национальной гордости.

Trios

Мне парад понравился. А прохождение военной техники - это величественно! Спасибо Россия!

Respect Earth

Да, это все не в западном стиле либеральной фальшивой идеологии "воук". Парад прошел в русском духе, в том духе, который воодушевляет и самоутверждает россиян и заставляет их гордиться своей родиной. А еще для них есть и соответствующий бонус: мы должны признать, что нам нужно считаться с их мощью!

illuminated_one

Россия - это одна из последних оставшихся в Европе стран, которая защищает свою историю и традиции. Я завидую им!

TVL178 Mike

Так здорово видеть путинских женщин-военных такими женственными!

crcharley

Правильно! А то западные женщины сегодня сами выглядят, как танки!

Artusov

Парады Победы, которые стали ежегодным мероприятием только после распада Советского Союза в 1991 году, также проходили в воскресенье в десятках городов по всей стране… Парады Победы проводятся с 1945 года. Трудно переоценить влияние Второй мировой войны на психологию русских. Война была временем невероятных страданий, и одновременно национальной гордости. Этим объясняется близкая почти что к паранойе тревога русских за безопасность своих границ. Помните, что без Сталинграда немцы могли бы оккупировать всю Европу. (Экономически, как говорят многие, они до сих пор это и делают).

Miss Marie

Как вы думаете, кому пришла в голову идея Европейского Союза? Германии! Германия хотела контроля над Европой, и смогла добиться этого другим способом, без войны, а большинство стран купились на это, и теперь контролируются ЕС. Ангела Меркель много говорит о том, как должен поступать ЕС, даже если миллионы "беженцев" незаконно пересекают наши границы. И теперь мы должны поддерживать их и обеспечивать их жильем и материальными благами. Этих людей, которые никогда не интегрируются в наше общество! Да, Германия выиграла "великий захват Европы". Хорошо, что Великобритания ушла из ЕС.

The Ant Hill Mob

Гимн России такой звучный и мощный! Даже если вы не русский, он так здорово звучит для вас!

jamara

Да уж признайтесь вы все! Вами владеет не русофобия, а путинофобия!

owenjonesfannydodger

Те, кто поклоняется США, заявляют, что они выиграли Первую мировую войну для Европы. Это совсем не так! США не вступали в Первую мировую войну до тех пор, пока немцы уже не были побеждены! Американцы запрыгнули в войну буквально "за час до ее окончания"! Какая великая нация! Громко утверждать о своей решающей роли в победе войне, когда миллионы уже отдали в ней свои жизни, чтобы спасти человечество! Историю можно переписать, но настоящая история не лжет!

Poppy Clarke

Наша победа во Второй мировой войне была достигнута благодаря русским. Я помню те дни и знаю, насколько непопулярны были американцы во время войны и после нее. В Европе американцы были напуганы тем, что мы будем благодарны русским и китайцам за то, что они нас спасли. И поэтому генерал Маккартур переписал историю.

EmmaRoyd

Будучи русскоговорящей, я провела много времени в бывшем СССР, а также в США, я могу сказать что у нас, британцев, гораздо больше общего и более похожее отношение к жизни с русскими, чем с американцами. Если бы русские все говорили по-английски или мы говорили бы по-русски, это быстро стало бы очевидным. К сожалению, СМИ и политики могут нам только лгать, потому что мы с русскими не понимаем друг друга.

Lee Albison

Российская Красная армия стала катализатором окончания Второй мировой войны. США и их паранойя создали холодную войну. В конце Второй мировой войны появилась возможность установить более тесные связи с Россией, что принесло бы пользу всему миру. Американские амбиции просто не могли принять тот факт, что не американцы выиграли войну, и поэтому они переписали историю, объявив себя победителями войны, и даже не уважая подвиг Великобритании, которая воевала во Второй мировой войне долгие четыре года.

Rendsburg

Это пост русского бота, а другие боты соглашаются. Русский народ без нужды потерял 20 миллионов своих сыновей из-за эго Сталина. Эти цифры никто не может оспорить. Без помощи и жизней американцев и англичан Россия не смогла бы остановить немцев. При этом русские решили наступать на Берлин только после того, как война была эффективно выиграна с воздуха западными союзниками.

Tacit

Я смотрел сегодня утром парад Победы на Красной площади и был впечатлен. Счастливые улыбающиеся люди, которые явно были исполнены ощущения своей важности для своей страны. Путин как лидер России заботится о своей стране и по-прежнему пользуется большой популярностью. Если бы только у нас здесь были ему подобные. Не верьте всей пропаганде, которую изрыгают западные СМИ. Кстати, я живу в Великобритании и по национальности британец.

SpeakTruly

Как было бы здорово, если бы наши девушки из Эссекса и Ньюкасла в военной форме промаршировали, как эти юные русские леди. Вот бы мы погордились ими!

Em123456789

Посмотрите на эту иронию судьбы! В России сейчас все открыто: рестораны, кинотеатры, музеи, выставки, парки! И никаких локдаунов! А количество инфицированных снижается и приблизилось к числу зараженных в Великобритании, при том, что население России почти втрое больше! И на параде войска идут БЕЗ МАСОК и с улыбками на лицах! Вы могли когда-то представить себе, что в России будет больше свободы, чем в Соединенном Королевстве?!