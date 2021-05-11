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Пентагон может отказаться от "облачного" проекта JEDI, контракт на который получила Microsoft

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Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Нью-Йорк. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны США может закрыть проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), который затягивается из-за судебных исков от Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и подвергается критике со стороны законодателей, пишет газета The Wall Street Journal.

Десятилетний контракт объемом $10 млрд на реализацию проекта, предусматривающего модернизацию технологической инфраструктуры министерства обороны за счет перемещения его IT-систем с физических серверов в "облако", в 2019 году получила Microsoft Corp. (SPB: MSFT) Вслед за этим Amazon.com, которая считалась главным претендентом на получение этого контракта, поскольку облачная платформа компании - Amazon Web Services (AWS) - уже используется ЦРУ и еще более 5 тыс. государственных агентств в США, подала иск в суд, чтобы оспорить решение Пентагона.

В апреле текущего года федеральный суд США отклонил иск Пентагона и Microsoft, пытавшихся оспорить правомочность иска Amazon. Вслед за этим замминистра обороны Кэтлин Хикс заявила, что ведомство может пересмотреть проект JEDI, хотя он и необходим ему.

Ранее Пентагон сообщал Конгрессу, что судебный спор с Amazon может существенно замедлить реализацию JEDI. "Перспектива длительного судебного процесса может поставить под вопрос будущее проекта JEDI", - говорилось в заявлении министерства обороны.

Некоторые законодатели, а также правительственные эксперты считают, что JEDI должен быть закрыт, и Пентагону следует придерживаться другого подхода, привлекая к участию в подобных проектах сразу несколько участников.

Правительство вслед за закрытием JEDI может создать новую "облачную" программу за счет расширения существующих контрактов Пентагона с поставщиками услуг в сфере информационных технологий, считает Джон Вейлер, исполнительный директор IT Acquisition Advisory Council и давний критик JEDI.

Тем временем Microsoft, признавая проблемы, которые создает отсрочка реализации проекта, готова продолжать его.

"Мы согласны с правительством США в том, что затягивание судебных разбирательств является вредным и оттягивает внедрение технологий в операции наших оборонных ведомств, нуждающихся в этом", - отмечают в компании.

Акции Microsoft теряют в цене 0,3% на предварительных торгах в понедельник, Amazon - 0,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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