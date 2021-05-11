Парад Победы: как это было

Тысячи солдат, курсантов и кадетов отдали дань уважения ветеранам Второй мировой войны. По всей России прошли парады и торжества, посвящённые 76-й годовщине победы над Германией.
Самый масштабный парад состоялся в Москве, где прошли более двенадцати тысяч солдат, офицеров, курсантов военных учебных заведений и воспитанников кадетских корпусов. По Красной площади также проехала 191 единица военной техники.
Парад и праздничные гуляния в Москве
Не менее зрелищным была воздушная часть парада — над столицей РФ пролетели 76 вертолётов и самолётов.
Авиационная часть парада в Москве
Авиапарад также состоялся в Ростове-на-Дону. Здесь экипажи 45 самолётов и вертолётов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выполнили демонстрационный пролёт над Театральной площадью.
Авиапарад в Ростове-на-Дону
Было на что посмотреть и в других городах России: