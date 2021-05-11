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Газета.ru

Оборонный промысел. Почему военные эксперты пугают США поражением армии

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ВС США
ВС США.
Источник изображения: Thibault Camus/AP

Сотрудники The Heritage Foundation назвали слабое место американской армии

Текущее состояние вооруженных сил США вызывает опасения у американских экспертов. И дело не в том, что военным не хватает воли или навыков, а в том, что большая часть вооружения и военной техники Соединенных Штатов - корабли, самолеты, танки - старые и их недостаточно. «Газета.Ru» о проблемах, с которыми в будущем может столкнуться Пентагон.

В администрации президента США Джо Байдена, видимо, полагают, что основные конкуренты Америки готовы подождать, пока Вашингтон решит свои внутренние проблемы, прежде чем сможет гарантировать, что у страны есть вооруженные силы, способные защищать ее интересы - к такому выводу, анализируя бюджетные расходы, пришел старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд. Об этом он написал в своей статье для The National Interest.

В частности, Белый дом предложил увеличить расходы на оборону на 1,7% к 2022 году, что недостаточно, по мнению Вуда, для компенсации инфляции. Между тем, администрация Джо Байдена просит увеличить внутренние расходы на 16%. Это вдобавок к почти $3 трлн новых расходов, потраченных с ноября прошлого года, якобы для компенсации затрат, связанных с пандемией COVID-19.

«Левые любят говорить о «демилитаризации» внешней политики США. Возможно, они полагают, что дипломатическая ловкость позволит выиграть время, необходимое для подготовки к войне, если она станет необходимой, или что Соединенные Штаты и их союзники получат возможность перезапустить конфликт, если первый ход не принесет желаемых результатов», - пишет эксперт.

Вуд считает, что если Китай и Соединенные Штаты вступят в войну, например, из-за Тайваня, и Китай выиграет, маловероятно, что Пекин согласится дать Соединенным Штатам время перевести дух, перегруппироваться и затем вступить в бой во второй раз. То же самое можно сказать и о США, которые противостоят Ирану, если он нападет на Израиль, или выступят против России, если они решат отрезать балтийских союзников НАТО от остальной Европы.

Вместе с тем эксперт не считает, что военные расходы должны быть неограниченными. У них тоже есть контекст и свои границы. Но против главного врага, вооруженного значительной военной мощью и готовностью использовать эту мощь для достижения своих собственных целей, нужно гораздо больше нынешнего боевого и численного состава, современного вооружения и военной техники, боеспособности и боеготовности, уверен Вуд.

Между тем, на почтенный возраст и малую численность вооружения и военной техники в США военные эксперты указывают уже достаточно продолжительное время.

Большая часть основного оружия была закуплена в 1980-х и 1990-х годах. Военно-морской флот сократился почти вдвое по сравнению с тем, что было тридцать лет назад. Сегодняшний налет часов пилотов ВВС сделал бы их профнепригодными для оперативного развертывания во времена «холодной войны».

Сухопутные войска добились значительного прогресса в обеспечении боеготовности своих подразделений, но у них просто не хватает боевого и численного состава, чтобы делать все, что от них требуют. То же самое и с Корпусом морской пехоты, который решил сократить свою численность, чтобы высвободить средства, необходимые для совершенствования боевых и оперативных возможностей, которые ему понадобятся в следующей войне, пишет The National Interest.

Ничего из этого не было бы проблемой, если бы Соединенные Штаты не столкнулись сегодня с серьезными угрозами, считает Дакота Вуд. Однако «противники Америки последние 20 лет вкладывали средства в свои вооруженные силы, используя перспективное вооружение и военную технику, передовые технологии и качественный рывок в боевой и оперативной подготовке, о чем свидетельствуют их учения и маневры».

В то же время, союзники США позволили своим вооруженным силам ослабеть до такой степени, что у них осталось мало возможностей помочь Америке в случае серьезного кризиса. Например, Великобритания недавно объявила, что реорганизует свои вооруженные силы в пользу киберпространства, космоса и специальных операций, оставив себе при этом самую маленькую армию, начиная с 1714 года, и флот, имеющий всего семнадцать боевых кораблей.

К концу «холодной войны» Западная Германия могла выставить на поля сражений 5 тыс. основных боевых танков, чтобы сдержать угрозу с Востока. Сегодня в Вооруженных силах ФРГ этих боевых бронированных машин меньше трехсот. Ни Германия, ни Франция не в состоянии сегодня проводить воздушные операции без поддержки США, включая дозаправку боевых самолетов топливом в воздухе и снабжение авиационными средствами поражения, пишет The National Interest.

«Мы можем оплакивать эти обстоятельства, но факт остается фактом: в случае крупного конфликта Америке в значительной степени придется полагаться на свои собственные военные возможности, которые лишь тень того, что у нее было в последний раз при столкновении с проблемами глобального масштаба», - констатирует эксперт The Heritage Foundation.

По его мнению, «когда дело касается обороны страны, альтернативы нет: у вооруженных сил США либо есть боевой и численный состав, боеспособность, вооружение и военная техника, необходимые для победы в войне, либо нет, а последствия в любом случае будут экстраординарны».

Как ранее писала «Газета.Ru», совокупный эффект от продолжающихся войн на Ближнем Востоке, жесткая экономия бюджета, недостаточные инвестиции в передовые военные возможности и возрастающие по стоимости социальные программы в Америке привели к тому, что вооруженные силы США оказались плохо подготовлены к конкуренции между великими державами.

Военный бюджет США подвергся почти десятилетнему отсроченному и непредсказуемому финансированию. Неоднократные неудачи Конгресса США в принятии регулярных и устойчивых бюджетов не давали Пентагону эффективно распределять ресурсы и планировать оснащение армии и флота в долгосрочной перспективе.

Америка сталкивается с растущим дефицитом и увеличивающимся уровнем государственного долга. Политические попытки решить эти проблемы ни к чему не привели. Если текущие тенденции сохранятся, то часть федерального бюджета на национальную оборону США продолжит сокращаться.

Актуальная американская стратегия национальной обороны направлена на преодоление этого кризиса стратегической несостоятельности.

В то же время, считать, что следующая мировая война будет масштабным вооруженным противоборством с применением только обычных средств поражения, было бы неправильным. Как писала "Газета.Ru", военные и в США, и в России единодушны во мнении - даже применение любого образца тактического ядерного оружия (допустим, артиллерийского снаряда с тротиловым эквивалентом в две килотонны) неизбежно вызовет обмен массированными ракетно-ядерными ударами. То есть негромкой перестрелкой столкновение ведущих держав в любом случае не закончится.

«В материале, опубликованном в издании The National Interest, безусловно, отражена часть проблем, которые на деле существуют в Вооруженных сил США. Однако преуменьшать реальные боевые и оперативные возможности американской армии и флота я бы не стал.

Помимо всего прочего, этот текст может быть всего лишь отражением мнений лоббистов оборонно-промышленного комплекса Соединенных Штатов. Как бы это не банально звучало, больше средств на оборону - больше чистая прибыль у ведущих предприятий ОПК США», - рассказал «Газете.Ru» экс-первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, председатель Экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.


Михаил Ходаренок

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