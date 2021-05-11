Налетел легкий гиперок… Российский и мировой рынок стали: 2-9 мая 2021 г.

Пока мы отдыхали, обстановка на мировом рынке стали продолжала развиваться в прежнем направлении. Цены на стальную продукцию снова выросли, причем если ранее, так сказать, солировал листовой прокат, то теперь к нему присоединился и сортовой. Решение китайских властей об отмене возврата НДС при экспорте не одного только горячекатаного проката, но и большинства других категорий стальной продукции, очевидно, было продиктовано стремлением сократить внешние поставки и приостановить рост цен на национальном рынке. Однако результат оказался обратным ожидаемому.

Котировки на прокат в Китае после майских праздников пошли вверх, приближаясь к экспортному паритету. На торгах Шанхайской фьючерсной биржи стоимость арматуры по наиболее торгуемому октябрьскому контракту к концу прошедшей недели превысила отметку 5670 юаней ($780 без НДС) за т, а горячекатаный прокат лишь немного не дотянул до 6000 юаней ($825,5). И в том, и в другом случае котировки превысили прежний рекордный уровень 2008 г.

В секторе листового проката китайские компании заранее подняли стоимость своей продукции на экспорте, заложив в нее отмену возврата НДС. А вот для поставщиков сортового проката такое развитие событий стало неожиданностью. Реакцией на действия китайского правительства стал скачок цен на арматуру и товарную заготовку. Тем более, что в Китае была отменена 2%-я импортная пошлина на полуфабрикаты, что уравняло в правах производителей из стран АСЕАН, для которых ранее действовала свобода торговли, и всех остальных.

После Первомая предложения на поставку заготовки в Китай достигли $680-700 за т CFR. Турецкие металлурги смогли взвинтить экспортные котировки на арматуру на $40-50 за т по сравнению с концом апреля, приблизив их к рубежу $700 за т FOB. При этом они начали усиленно скупать металлолом, спровоцировав его взлет почти до $490 за т CFR. По оценкам британского издания «Metal Bulletin», в текущем месяце стоимость этого сырья в Турции и странах Восточной Азии может превысить $500 за т. А железная руда между тем уже подорожала до $200 за т CFR Китай, превысив прежний рекорд 2011 г.

Впрочем, цены на листовой прокат в прошедшую неделю тоже не пасли задних. В Евросоюзе корпорация ArcelorMittal объявила об очередном повышении, в результате которого базовые цены на горячекатаный прокат возросли у нее до 1050 евро за т EXW. Реальные сделки достигли 1020-1050 евро за т, причем большинство европейских компаний принимают заказы с поставкой в октябре. В США спотовые котировки на горячекатаный прокат пока приостановились у отметки $1650 за т EXW, но могут снова прибавить в середине текущего месяца.

При этом стальная продукция не является изолированной от других рынков, где тоже идет беспрецедентно масштабное повышение цен. Американские эксперты уже, не скрывая, упоминают в своих материалах о происходящей в ресурсом секторе гиперинфляции и называют ее причинами продолжающийся приток эмиссионных денег в реальный сектор при недостаточных объемах производства. При этом денежная масса нарастает заведомо быстрее, чем может увеличиваться выпуск товаров. Все-таки, построить завод или хотя бы вернуть в строй доменную печь несколько сложнее, чем вбросить в экономику денежную сумму с энным количеством нулей.

Впрочем, известный американский биржевой аналитик Майкл Ли (Michael Lee), чье мнение приводит Kitco News, «успокаивает» публику тем, что Штатам не грозит участь Зимбабве, и американские доллары не придется считать миллионами и миллиардами в магазинах и на бензоколонках.

По его мнению, США идут по японскому пути конца 80-х гг. Денежная накачка экономики сопровождается падением оборачиваемости, поэтому цены, конечно, растут, но не так уж и сильно. Основной рост происходит на фондовом рынке, где гиперинфляция проявляется в стремительном надувании стоимости активов.

Действительно, в Японии в 1989 г. цена квадратного метра земли в центре Токио достигала $1 млн., а ведущие японские банки и компании занимали ведущие места в мире по стоимости активов и рыночной капитализации. Но как только пузырь лопнул, произошел всеобщий крах, так как этими раздутыми активами были обеспечены множество кредитов, в один миг ставших безвозвратными. Именно тогда японская экономика ухнула в глубокую депрессию, из которой так и не вышла. И не до сих пор не вышла, а безвозвратно, вообще.

Поэтому предсказание для экономики США японского пути никак не назовешь оптимистичным прогнозом. Однако, как отмечает Майкл Ли, остановиться американские власти уже не могут. Если они прекратят печатать деньги или приподнимут хотя бы на пару процентных пунктов кредитные ставки, страна тут же свалится в кризис. Поэтому строительство финансовой «Вавилонской башни» будет продолжаться, а цены будут становиться все выше.

По мнению аналитиков «Metal Bulletin», в середине текущего года на мировом рынке листового проката может начаться коррекция, основной причиной которой станет расширение объемов предложения, в частности, за счет увеличения импорта. Однако цены, близкие к рекордным, могут сохраниться, как минимум, до конца 2021 г.

Причем это еще и весьма оптимистичный взгляд. Если денежная эмиссия в западных странах не утихнет, не будет причин и для остановки инфляции. Во всяком случае, признаков ее торможения пока не наблюдается. Вот если ArcelorMittal в конце текущей недели не объявит о новом повышении, тогда да, это будет сигнал.

Российский рынок стали вынужден следовать за мировым. Как говорится, танцуют все! Экспортные котировки на отечественную заготовку в ближайшее время могут достигнуть $650 за т FOB, а горячекатаный прокат уже превысил $1000 за т FOB при поставках за пределы Европейского Союза.

Дистрибьюторы в Москве и области, не делая перерыва на майские праздники, взвинтили цены на арматуру в своих прайс-листах до 64-65 тыс. руб. за т, а на горячекатаный прокат – до 100 тыс. руб. за т! При этом металлургические компании, на которых вынуждены ориентироваться металлотрейдеры, расписали следующие повышения вплоть до августа.

Что можно с этим сделать?! По данным «Интерфакса», Минпромторг подготовил проект постановления, в котором железную руду, стальные полуфабрикаты, прокат, а также необработанный алюминий и некоторую продукцию из алюминия и меди предлагается включить в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ. В отношении таковых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта.

При этом Минпромторг заявляет, что пока не собирается вводить ограничения на экспорт металлопродукции, но хочет иметь прописанную в законодательстве возможность их оперативного введения, если обстановка потребует. Кроме того, как сообщали источники «Интерфакса», перечень мер регулирования может также включать повышение пошлины на вывоз лома (до 90 евро за т), обязательную продажу стальной продукции по цене ниже рыночной для строительных проектов с госфинансированием, отмену возврата части НДС экспортерам металлопродукции низкого передела (ЖРС, заготовки, арматуры) и лома, установление предельной маржинальности для каждого передела на металлургическом рынке с изъятием сверхдоходов.

На долгосрочную перспективу обсуждается также создание системы биржевых торгов металлом и сырьем с установлением доступа на экспортный рынок только для компаний, продающих металлопродукцию на бирже. Кроме того, звучали предложения по введению демпфера на железорудное сырье по аналогии с механизмом, введенным в отношении нефтепродуктов и зерна.

Безусловно, реализовать даже некоторые из перечисленных выше мероприятий будет не просто. Но это максимум, что можно сделать, не сильно выходя на пределы существующей в России модели рыночной экономики с государственным регулированием. Потому как альтернативным шагом может стать разве что отрыв нашей страны от отравленной эмиссионной гиперинфляцией западной экономики с созданием фильтров в виде возвращения государственной монополии внешней торговли и отказа от свободной конвертации отечественной валюты в доллары и евро. Но на такие чрезвычайные меры можно идти, только опираясь на мощный общий рынок, который мог бы компенсировать утраченный экспорт. Пока ничего такого у нас нет.

Впрочем, в правительстве в рамках стратегии социально-экономического развития России до 2030 г. обсуждается новое направление «Агрессивное развитие инфраструктуры», которое предусматривает фактически превращение большей части страны в одну большую стройплощадку. В дополнение к уже реализуемым планам дорожного и прочего строительства оно включает, в частности, создание новых агломераций, массовое возведение арендного жилья, «генеральную уборку» страны от мусорных свалок и экологически опасных производств и многое другое. Если эту программу удастся запустить в полном объеме, спрос на металлопродукцию в России возрастет на десятки процентов, что позволит существенно снизить зависимость отрасли от экспорта.

Понятно, что все новые меры государственного регулирования внутренних цен на металл будут дорабатываться и обсуждаться. Поэтому какие-либо реальные изменения мы, наверное, увидим, не раньше лета. Однако к тому времени напряженная обстановка на внешних рынках точно не рассосется. А нынешний «легкий гиперок» может к осени превратиться в настоящую и широкомасштабную гиперинфляцию, которую воспроизводить у себя ну совсем неохота.

Другие материалы о российском и мировом рынке стали читайте в разделе «Аналитика».

Получить новую информацию, встретиться с коллегами и деловыми партнерами, обменяться мнениями можно будет на выставках и конференциях, которые пройдут в 2021 г. Ближайшая конференция "Стальные трубы: производство и региональный сбыт" состоится 20-21 мая в Екатеринбурге.