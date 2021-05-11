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Время электроники

Билл Гейтс посчитал микропроцессор величайшим научным достижением в истории

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Билл Гейтс. Источник: peoples.ru.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал микропроцессор и вакцины от коронавируса величайшими научными достижениями в истории. Своим мнением он поделился в интервью газете Handelsblatt.

Таким образом американский предприниматель ответил на вопрос о том, какие три изобретения он считает важнейшими в мире. «Вакцины против COVID-19 дали нам большую надежду на то, что в этом году мы преодолеем пандемию», — подчеркнул он.

По мнению Гейтса, рывок совершили не только технологии изготовления вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), но и на основе аденовируса, к которым относится, в частности, российский «Спутник V». Достоинствами таких препаратов бизнесмен считает приемлемую цену, простоту доставки и высокую способность к адаптации.

На втором месте Гейтс расположил изобретение микропроцессора. Основатель Microsoft отметил, что является фанатом этого устройства, так как именно микропроцессор, по его словам, сделал возможным существование персонального компьютера и запустил волну инноваций, которая не стихает на протяжении 50 лет.

Напомним, что Билл Гейтс, пока что входящий в тройку богатейших людей планеты, начинал свой бизнес с того, что писал простенькие программы на Basic для ранних микропроцессоров, а также взламывал компьютеры того времени. 

Замыкает тройку величайших изобретений, по мнению Гейтса, «Зеленая революция». Это комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран в середине прошлого века. Он привел к существенному росту урожайности.

В августе прошлого года миллиардер заявил, что в ряде государств пандемия коронавируса закончится к концу 2021 года. По его словам, развитым странам удастся победить COVID-19 к концу 2021 года, в остальном мире с пандемией будет покончено к концу 2022 года.

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