«Индженьюити» приступил к исследованиям Марса с высоты.

Первый внеземной дрон «Индженьюити» успешно совершил пятый по счету полет на Марсе, достигнув в ходе него высоты полета в 10 метров и переместившись на новую посадочную площадку. Таким образом, дрон начал фазу полетных исследований Марса, которая продлится несколько месяцев. В ходе нее «Индженьюити» будет перелетать с места на место вслед за марсоходом, сообщается на сайте NASA.

C момента начала своей работы на Марсе «Индженьюити» четыре раза летал в разреженной местной атмосфере. Он преодолевал расстояние в 266 метров всего за пару минут и поднимался на высоту до 5 метров, работая в автономном режиме. Для полетов дрон использует два соосных винта диаметром 1,2 метра каждый, энергией его обеспечивает солнечная панель, а для навигации и разведки местности он использует две камеры.

Пятый по счету полет дрона состоялся 7 мая 2021 года и продлился 108 секунд. За это время дрон вначале поднялся на высоту 10 метров, что является рекордом, после чего совершил полет на 129 метров к югу, где вначале получил цветные снимки окружающей местности, а затем совершил посадку в области, выбранной в качестве новой площадки в ходе своего четвертого полета. За полетом вертолета следил марсоход «Персеверанс», который снимал его при помощи своих камер.

Новое место базирования дрона на Марсе. Источник изображения: NASA / JPL-Caltech

Успех операции означает завершение фазы экспериментальных полетов и переход к фазе, демонстрирующей возможность долговременной фоторазведки местности. Теперь, вплоть до конца августа, «Индженьюити» будет летать раз в две-три недели, проводя разведку, составление стереоизображений окружающей местности и наблюдения за районами, недоступными для марсохода.

Узнать об особенностях аэродинамического полета на Марсе можно из нашего материала «Марсианский винт».

Александр Войтюк