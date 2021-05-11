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Техкульт

Украинская компания Torsus обновила свой уникальный автобус-внедорожник Praetorian

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Автобус Torsus

Минуло около трех лет с того дня, как украинская компания Torsus представила своего первенца – аскетичный автобус-внедорожник Praetorian. На этой неделе производитель сообщил о выпуске его более комфортабельной версии.

Список обновлений включает замену галогенного освещения светодиодным польской компании WAS. Немецкий производитель комплектующих для автомобилей компания Webasto разработала для внедорожника кондиционер, рассчитанный на работу в самом жарком климате: система мощностью 21,5 кВт может охлаждать воздух с 60 до 30 °C менее чем за 15 минут. На случай пожара в топливной системе и в районе двигателя предусмотрена система пожаротушения BlazeCut, которую дополняют огнеупорные материалы и два входящих в комплект огнетушителя.

Автобус Torsus

Значительно улучшена общая безопасность для пассажиров благодаря системе автоматического закрывания дверей, срабатывающей при скорости более 3 км/ч, датчикам безопасности, кнопке аварийной разблокировки и другим обновлениям. Также для большего удобства появились механические центральные и задние распашные двери.

Torsus Praetorian

В автобусе станет больше места для пассажиров. В подголовники теперь интегрированы дисплеи для подключения мультимедийных устройств. Зимой в салоне станет гораздо теплее, благодаря улучшенной теплоизоляции. Однако база автобуса-внедорожника осталась прежней – 286-сильный дизельный движок и мощная трансмиссия 4х4. Praetorian способен преодолевать уклоны до 65 градусов и водные преграды глубиной до 90 см. Области его применения – поисково-спасательные экспедиции, обеспечение работы аварийно-спасательных служб, доставка рабочих бригад, сафари-туризм. Цена обновленного автобуса-внедорожника 166 000 евро.

Автобус Torsus

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Оригинал публикации
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Страны
Германия
Польша
Украина
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