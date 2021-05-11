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Газета.ru

"Речь о выживании страны": военные Франции поддержали отставных генералов

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Источник изображения: gazeta.ru

Группа военных Франции поддержала отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны

Французские военные опубликовали очередное обращение к властям страны и гражданам республики. Они поддержали отставных генералов, которые ранее заявили о назревании гражданской войны из-за действия исламистов и расистов. Военнослужащие осудили реакцию властей, которые решили начать процесс по отставке обратившихся генералов.

Действующие французские военные выступили в поддержку открытого письма отставных генералов, которые в апреле обратились к властям страны с предупреждением, что Франции угрожает гражданская война из-за исламистов и банд из пригородов. Обращение авторов этого письма, как и изначальное послание, опубликовал французский еженедельник Valeurs actuelles.

"Наши старшие товарищи - бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели", - напомнили они о предыдущем обращении.

Военнослужащие осуждают реакцию властей республики на обращение бывших генералов. "К ним отнеслись как к мятежникам, когда их единственный грех - любовь к своей стране", - говорится в обращении анонимных авторов, которые не так давно встали на путь профессиональных военных, но не могут промолчать.

"Мы видим насилие в наших городах и деревнях Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой", - написали они, подчеркнув, что во Франции "уже тлеет гражданская война".

"Действуйте, дамы и господа. На этот раз речь идет не о нестандартных эмоциях, готовых формулах или освещении в СМИ. Это не вопрос расширения ваших полномочий или завоевания других. Речь идет о выживании нашей и вашей страны", - призвали они. Это письмо уже поддержали более 45 тыс. человек.

Первое коллективное обращение было подписано 20 генералами, которые находились в запасе. Французский журнал Valeurs actuelles опубликовал его в апреле. Авторы обращения заявили, что хотят "защитить патриотизм" на фоне распространения "антиколониальной риторики". По их словам, именно такая риторика рискует "растворить традиции, культуру и историю" Пятой республики.

Они также отметили, что рост напряженности и раскол в обществе на фоне появления территорий, где "не действуют законы республики", могут привести к гражданской войне. По их мнению, в таких местах сторонники радикального ислама устанавливают свои порядки, презирая страну и желая ее разрушить. Авторы обращения призвали президента Франции Эммануэля Макрона "защитить патриотизм".

Ранее это обращение поддержала глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Но официальным властям заявление генералов не понравилось: начальник штаба ВС Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявил в разговоре с газетой Le Parisien, что авторов обращении могут отстранить от службы.

"Эти генералы в индивидуальном порядке предстанут перед высшим военным советом. После этой процедуры президент (согласно правилам) подписывает постановление об их отстранении от службы", - сказал он 29 апреля. Такие действия, по его словам, - это "исключительная процедура", которая была инициативой главы Минобороны Франции.

Лекуэнтр заявил, что обращение этих генералов не отражает реального взгляда вооруженных сил на политическую обстановку в стране.

Осенью во Франции было несколько нападений исламистов. Один из самых громких инцидентов - мужчина обезглавил преподавателя колледжа в пригороде Парижа. Он показал студентам карикатуру на пророка Мухаммеда в рамках темы о свободе слова.


Ангелина Мильченко

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Франция
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