Американский военный эксперт назвал Су-57 «красивым убийцей»

Пользователи социальных сетей со всего мира не обошли вниманием Парад победы в Москве. Особенно в соцсетях обсуждалась воздушная часть парада, в частности истребитель Су-57.

Военный эксперт из США Х.И. Саттон опубликовал в Twitter снимок самолета.

«Должен сказать, красивый самолет. «Сухие» в принципе выглядят убийственно», — написал он в соцсети.

С мнением эксперта согласились и его подписчики. Они отметили внешнюю привлекательность Су-57 и его звучное название, добавляет «Газета.ру».

«Этот самолет будет достойным противником ВВС США», — высказался один из комментаторов.

В состав парадного строя, который 9 мая пролетел над Красной площадью, вошли 76 летательных аппаратов. Открыли представление три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

Следом над столицей пролетели группы самолетов: четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении также четырех Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76.

Затем в небо поднялись четверки новых авиационных комплексов — самолетов-носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К и истребителей пятого поколения Су-57.

Также взгляду зрителей предстала эскадрилья из 10 самолетов Липецкого авиацентра, в состав которой вошли фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. После них над столицей пролетела группировка «кубинский бриллиант» — единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Авиационная часть парада завершилась появлением в небе шести штурмовиков Су-25, которые выпустили дым в цветах российского флага.

Полет военной техники над столицей проходил на высотах от 180 до 550 м и на скорости от 200 до 550 км/ч.