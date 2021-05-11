Евросоюз к ноябрю представит проект первой военной концепции

Совет Евросоюза (ЕС) поручил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС «Стратегический компас» для его дальнейшего обсуждения. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Стратегический компас» повысит и направит реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны. Поэтому совет призывает верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании совета в ноябре 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Евросоюз намерен повышать свою способность действовать автономно и противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности. Также подчеркивается важность укреплений оборонных инициатив ЕС и способность противостоять гибридным угрозам.

Ранее, 7 мая, Боррель сообщал, что впервые в программе Евросоюза по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (PESCO) приняли участие США, Канада и Норвегия, которые не являются государствами — членами ЕС.

Боррель отметил важность принятия решения об участии трех стран — членов НАТО в проекте военной мобильности, предусматривающий, в частности, обмен опытом в организации передвижения войск. Также из сообщения следует, что министры обороны обсудили шаги по усилению роли ЕС как «всестороннего игрока» в сфере безопасности, включая развитие проекта «Стратегический компас» — первой военной концепции союза.

Кроме того, шеф евродипломатии предложил три направления повышения эффективности оперативного взаимодействия участников PESCO. Первое — разделение бремени между союзниками, чтобы ускорить механизм принятия решений военными структурами ЕС и обеспечить все миссии и операции, проводимые Евросоюзом, необходимыми средствами. Второе — усиление гибкости, например «Скоординированное морское присутствие», текущий пилотный проект в Гвинейском заливе и его возможное использование в Индо-Тихоокеанском регионе. И, наконец, готовность к более быстрому развертыванию миссий и операций ЕС в разных частях мира.

Ранее, 6 мая, Боррель сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.