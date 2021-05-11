Швеция закупила летающие «Гробы»

Шведские ВВС будут учить своих пилотов на летающих «Гробах». Пресс-служба Минобороны Швеции объявила о выборе учебно-тренировочных самолётов производства немецкой компании Grob Aircraft SE.

Турбовинтовые самолёты Grob G120TP заменят реактивные учебно-тренировочные самолёты Saab 105 (приняты на вооружение ВВС Швеции как Sk 60). Эти самолёты эксплуатировались с 1967 года и устарели морально и технически. Из 150 закупленных Saab 105 на вооружении остаются 70, из которых реально эксплуатируется не более 35.

Учебно-тренировочный самолёт Grob G120TP Источник изображения: grob-aircraft.com

Saab 105 использовались для основной и повышенной подготовки лётчиков. Grob G120TP будет использоваться только для основной подготовки, тогда как повышенную планируется проводить уже на истребителях Gripen. Стороны не разглашают деталей контракта. По неофициальной информации, первая поставка будет включать в себя 7 самолётов, наземные тренажёры и ряд дополнительного оборудования. Поставки планируется провести в 2022 году, после чего продолжить закупки. Известно, что эксплуатантами учебно-тренировочных самолётов от компании Grob Aircraft являются частные и государственные заказчики из Мексики, Индонезии, США, Иордании, Великобритании, Мьянмы и Аргентины.